A brutalização da vida

Chamo a atenção para uma das questões mais importantes a serem pensadas: como um ideário belo como o do cristianismo pôde gerar uma religião histórica de tendência brutalizada e ações antiecológicas?





Pode-se dizer, grosso modo, que uma parcela considerável das igrejas cristãs procurou a intermediação do seu mundo ideal a partir da "negação do mundo existente" e, consequentemente, de sua substituição. Trata-se, de fato, de se negar o belo pelo mais belo através do menos belo, ou seja, a negação da estética em ambiente religioso. Procura-se destruir para enfim, se possível, reconstruir. Destruir é uma expressão nada ecológica. Mas como entender esse processo brutalizador da vida e do cristianismo?





A resposta passa por um menosprezo indisfarçável pelo "mundo" – sistema-terra que teria, segundo a intepretação de muitos, um fim catastrófico. Enfim, do que vale zelar por um sistema que está condenado pelo próprio Deus à destruição total? Do que valem ações que possibilitem salvaguardar o grito da terra e o grito do pobre se a história caminha para o seu fim? A destruição seria iminente segundo essa perspectiva. Nessa construção de pensamento, a violência e o sagrado seriam inseparáveis e a violência exigiria o aparecimento de alguma vítima sacrificial.





Tais convicções cristãs refletem e postulam um suicídio coletivo da natureza e buscam encontrar na destruição a solução dos conflitos que se fazem permanentes. E, enquanto tal situação vai se postergando, todo ato de socorro é completamente desnecessário. Todavia, como podemos perceber a gênese da brutalização em ambiente cristão?





Ela é percebida a partir da brutalização das relações humanas e da relação com a natureza. De certa forma, a brutalização nas/das relações humanas desencadeia um processo de destruição da natureza. Seria necessário ser agressivo para sobreviver e a violência só deixaria de ser necessária a partir de novos atos de violência. Certamente que esse tipo de relação é recorrente: combate-se a brutalização através de atos brutais para que não haja, algum dia, atos brutais nas relações humanas e ecológicas.





A brutalização leva-nos ao distanciamento do grito da terra, bem como do grito dos pobres. Faz com que as relações entre as criaturas sejam de dominação e não de ajuda. Criam-se mundos diferentes para que na diferenciação haja a possibilidade de domínio do ser humano sobre outros iguais e sobre a própria natureza.





Começa, desse modo, uma ruptura na maneira de se perceber a relação necessária para a sobrevivência do sistema-terra: a natureza deixa de ser tratada como um "tu" e passa a ser tratada como um "isso". Perde-se o diálogo pessoal e próximo com a natureza e com o que está por detrás dela e a sustenta.





Quebra-se um trinômio que deveria ser indissolúvel para a promoção da vida: a espiritualidade, o ser humano e a terra. E, enquanto o trinômio estiver partido, somente se poderá falar de "falta de vida" ou ainda de vida "infra-humana". Não se poderá ver a vida como plenitude, mas sim enquanto imagem pálida de homens, mulheres e meio ambiente que persistem em sobreviver.