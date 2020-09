Prevenção do câncer colorretal

Rafael Borges Salera

Médico rádio-oncologista do Instituto de Radioterapia São Francisco





A morte do astro de Pantera Negra (2018) Chadwick Boseman comoveu admiradores por todos o mundo e chamou a atenção para uma doença que acomete muitos brasileiros, o câncer colorretal. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), essa neoplasia representa o segundo tipo mais comum na população brasileira. Para este ano, são esperados, no Brasil, 20.540 novos casos de câncer colorretal em homens e 20.470 casos em mulheres.





Histórico familiar positivo, história prévia de doenças intestinais inflamatórias, dieta rica em carnes vermelhas, carnes processadas (tais como presunto, salsicha, linguiça e mortadela), obesidade, consumo excessivo de álcool e tabagismo estão entre os principais fatores de risco do câncer colorretal. Por outro lado, a prática de atividade física e dieta rica em fibras são fatores protetores contra a doença. A recomendação para um adulto saudável é ingerir entre 25 e 30 gramas de fibras por dia.





Os principais sintomas do câncer de reto são: mudança no hábito intestinal, sangramento ao evacuar ou associado às fezes, perda de peso não intencional, dor pélvica e abdominal. Infelizmente, os sintomas são mínimos ou inexistem quando o tumor está em fase inicial. Por esse motivo, é muito importante a adoção de estilo de vida saudável e que se busque orientação médica sobre as formas de rastreamento, especialmente para aqueles que têm os fatores de risco citados anteriormente e indivíduos acima dos 50 anos. O rastreamento pode se dar com exame físico, pesquisa de sangue oculto nas fezes, retossigmoidoscopia e colonoscopia.





Especificamente sobre o câncer de reto, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento varia desde a ressecção da lesão por meio de colonoscopia em casos mais iniciais até cirurgias mais extensas, quimioterapia e radioterapia nos tumores mais avançados.





Uma modalidade de tratamento comumente chamada de "estratégia de preservação de órgão" começou a ser estudada no Brasil na década de 90 e vem ganhando mais espaço e notoriedade no mundo. Tal possibilidade terapêutica se tornou possível, pois, aproximadamente, 30% dos pacientes tratados com quimioterapia e radioterapia apresentam resposta completa ao tratamento, isso é, sem evidência de neoplasia viável ao final da quimioirradiação, o que permite que a cirurgia seja omitida, sem prejuízo à cura e sem necessidade de ressecção de parte ou todo o reto.





O grande benefício dessa estratégia é diminuir o risco de complicações cirúrgicas, como disfunções urinárias e sexuais, além de incontinência fecal e uso provisório ou permanente de colostomia.





Por fim, é importante lembrar que todo tratamento de neoplasia de reto deve ser conduzido por equipe multidisciplinar e deve ser individualizado, considerando-se as características e vontades de cada paciente.