Assaltos, mortes. E ninguém é preso

Fábio P. Doyle

Da Academia Mineira de Letras

Jornalista





São muitos. São crimes de vários níveis de gravidade. Safadezas, corrupção, roubalheira, bandidagem. Praticados por ladrões de galinhas, por quadrilhas e por engravatados públicos e privados. Criminosos raramente punidos e que, presos, recuperam a liberdade e o direito de voltar a delinquir graças a leis penais amenas e a juízes bonzinhos ou omissos.





O pior, o mais triste e mais sofrido é que a violência se faz presente em muitos dos casos registrados em boletins de ocorrência, os quase sempre inúteis B.O. policiais, e noticiados pelos jornais. Mortos e feridos aos montes, esquecidos dias depois da ocorrência com o bordão melancólico: "Ninguém foi preso".





No todo, um banho de sangue quase sempre de inocentes, de crianças, de mães atingidas ao tentar defender e salvar seus filhos. Banho de sangue que se repete todos os dias. E repete o final injusto, com os criminosos fugindo, desaparecendo, mesmo que filmados, ou presos por pouco tempo, beneficiados por HC e pela legislação desatualizada mal interpretada por juízes despreparados.





O que se deve fazer? Pergunta que deve e precisa ser dirigida e respondida pelas autoridades responsaveis pela segurança pública, pelo policiamento das cidades, pela investigação dos crimes, pela identificação e prisão dos envolvidos, pelo indiciamento e encaminhamento dos inquéritos à Justiça, para julgamento e punição dos criminosos.





Mas não apenas isso. Sem leis mais rigorosas, sem penalidades mais efetivas, sem juízes e tribunais mais atualizados e preocupados com a paz social, com o afastamento por períodos mais longos do convívio da sociedade dos que cometem crimes, especialmente crimes hediondos e covardes, nada irá melhorar, o banho de sangue continuará. O que adianta condenar um assassino a 10, 12, 20 anos, se com um sexto dá pena ele ganha liberdade dita vigiada, prisão domiciliar, sem controle de quem deveria fiscalizar o favor concedido? Resultado: o criminoso volta a matar, a praticar latrocínios, como tem acontecido, especialmente, em São Paulo e Rio.





Em países mais evoluídos, como nos EUA, a pena de morte foi abolida, mas a prisão perpétua foi mantida. E os favores exagerados para condenados, como os incorporados pela legislação tupiniquim, nunca foram acolhidos nas leis penais norte-americanas e europeias. O que reduz, proporcionalmente à população, os índices de violência.





Nos EUA, no Canadá, na Alemanha, um fio de cabelo encontrado na cena do crime leva a polícia a identificar e prender o criminoso. Por aqui, nas nossas Minas Gerais, paupérrima em perícias, nem com fotos dos criminosos e dos carros que usaram, gravadas pelos sistemas de segurança, eles são identificados e presos. Como aconteceu há mais de um ano numa casa assaltada no Santo Agostinho. Um problema para o bem-intencionado governador Romeu Zema resolver.





CAMPANHA?





Muito estranha a campanha que alguns setores do Judiciário estão movendo contra a Operação Lava-Jato, realizada, com sucesso e com o apoio de parte majoritária da opinião pública, em Curitiba. A operação foi comandada pelo Ministério Público Federal, chefiado com rigor e competência pelo procurador Delton Dallagnol e pelo juiz federal Sérgio Moro.





Moro, infelizmente, deixou o sucesso e a popularidade que alcançou como juiz federal em Curitiba, merecidos, reconheça-se, subirem-lhe à cabeça. Aceitou convite do recém-eleito presidente Jair Messias Bolsonaro e assumiu o Ministério da Justiça, já pensando em chegar à Presidência da República. Mas não foi bem no novo cargo. O que o levou a pedir demissão. E a cometer o erro maior, o de sair falando mal do seu benfeitor, Bolsonaro. Caiu de quatro, sumiu do noticiaríário político.





Foi o sinal verde esperado pelos punidos e/ou ameaçados de punição pela Operação Lava-Jato para tentar desqualificar o trabalho de Moro e de Dallagnol e demais procuradores e auxiliares. E desqualificando, anularem tudo o que a operação alcançou, como a prisão do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, dito Lula, de seus comparsas, e outros mais.





A tentativa continua, dizem que amparada pelo apoio de alguns (ou seriam todos menos um, o sempre contestador Marco Aurélio de Mello?) ministros do já bastante desmoralizado STF, de partidos e políticos da esquerda, de parte da imprensa. E falam que até alguns grupos ligados ao atual governo federal, o que seria o absurdo dos absurdos! Mas nada mais surpreende neste país de tantas surpresas...





O pedido de afastamento, de aposentadoria, do notável procurador Delton Dallagnol, divulgado há dias, teria origem na campanha que contra ele fazem os já mencionados, com a participação do próprio procurador-geral, o jurista baiano Antonio Aras. Alguém pode alegar surpresa?