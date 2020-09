Avaliação da riqueza individual

Gilson E. Fonseca

Sócio- diretor da Soluções em Engenharia Geotécnica Ltda. (Soegeo)





A vedete do século 21 é, indiscutivelmente, a tecnologia eletrônica. A primeira consequência dessa idolatria é a exacerbação da competição e referências humanas equivocadas. A riqueza de uma pessoa tem sido medida apenas pelo dinheiro que ela possui. Raciocínios inconsistentes levam as pessoas a planejamentos de vida sem solidez. Um exemplo de uma verdadeira aberração é o acúmulo de riquezas por poucas pessoas, chegando ao absurdo de Jeff Bezos, o mais rico do mundo atualmente, ostentar, em agosto de 2020, pelo valor de mercado das suas ações, a incrível soma de US$ 171 bilhões. Tal cifra é maior que o PIB do Uruguai, Paraguai, Bolívia e El Salvador somados. Assim, é triste constatar, com tanta fome no mundo, que muitos bilionários não enxergam que ter dezenas de bilhões de dólares ou um bilhão, na prática, é a mesma coisa: uma pessoa não consegue gastar tanto dinheiro. Essa situação me lembra Francis Bacon: "Triste a sorte do homem que morre conhecido por todos e, ainda assim, desconhecido de si mesmo".





É notório o erro em avaliar a economia individual sem ver que ela pode estar impregnada pelas regras econômico-sociais do establishment, e considerar apenas seus bens tangíveis, isto é, dinheiro, ações, imóveis etc. É preciso mudança de paradigma, pois existem outros componentes muito importantes: a cultura, o talento, a beleza física (artistas e modelos profissionais) e, o bem maior, a saúde. Esses bens intangíveis serão geradores de riquezas e muitas vezes mais importantes que as contas bancárias de hoje. Um acadêmico inteligente e estudioso, ou outro de grande intuição, poderão ser, respectivamente, um cientista e um executivo de sucesso no futuro.





Tenho notado, também, que as pessoas, ao examinar suas disponibilidades, nem sempre levam em conta suas idades. Ora, todo raciocínio passa, fundamentalmente, pela idade, pela expectativa de vida. Suponhamos, por exemplo, duas pessoas dispondo de R$ 1 milhão cada, sendo uma com 50 anos e a outra com 65 anos. A "riqueza" de uma é diferente da outra. Considerando a expectativa de vida de ambas de 80 anos, e o dinheiro aplicado com ga- nho real de 0,3% ao mês (juros compostos), a primeira poderá gastar R$ 4.546,45 ao mês; a segunda, R$ 7.198,03, para o dinheiro de ambas acabar junto com a sobrevida de cada uma. Portanto, com as mesmas posses, o mais velho será sempre "mais rico" que o mais novo. Evidentemente, não foi considerado que o mais novo tem chances de acumular outras riquezas pelo tempo maior de trabalho que lhe sobra. Aí é outro raciocínio, porque também pode perder parte dela.





Essa visão econômica é muito importante para quem pensa planejar sua aposentadoria com consistência. Muitos passam a vida inteira "economizando" sem desfrutar do que acumularam, ou mesmo privando-se de bens essenciais, regidos apenas pela insegurança. Outros, ao contrário, superestimam seus recursos gastando mais do que deviam e passam boa parte da vida com grandes dificuldades financeiras. Recorrer aos números, pelo menos, há uma vantagem: os números não mentem.