A pele, o inverno e a pandemia

Paula Freitas Laguardia Spies

Médica, professora e sócia da Bela Clínica Médica





Estamos na estação mais fria do ano. Apesar de vivermos em um país tropical e não enfrentar um inverno extremamente rigoroso, a baixa umidade do ar, ventos mais fortes e temperatura fria fazem aumentar a incidência de alterações na pele e de doenças típicas da época. A pele do rosto merece atenção especial, pois está mais exposta a esses fatores e pode apresentar sinais de ressecamento, tornando-se mais frágil e com maior sensibilidade às substâncias irritantes, assim como a alergias.





Este ano, vivemos um inverno singular, confinados em nossos lares por motivo da pandemia da COVID-19, o que exige cuidados redobrados. O isolamento social, associado à lavagem frequente das mãos e ao uso excessivo de álcool em gel, pode nos levar a uma baixa da imunidade, tornando-nos ainda mais suscetíveis a doenças oportunistas. Por isso, a hidratação da pele é primordial neste momento, já que ela é o principal órgão de barreira do nosso organismo, sendo de fundamental importância na proteção de todo o nosso corpo.





A pele seca característica do inverno pode ficar áspera ou com descamação fina. Nos quadros mais intensos, podem aparecer vermelhidão, coceira e fissuras. Essa quebra da barreira epidérmica pode ser porta de entrada para agentes oportunistas, aumentando a frequência das infecções de pele. Os idosos precisam de atenção especial, pois com o passar dos anos a pele vai se tornando cada vez mais seca e sensível devido a alterações próprias do envelhecimento, em especial nos componentes dos óleos produzidos pelo organismo, como forma de proteção natural da pele. Banhos mais rápidos, com água morna (não quente), evitar o uso de buchas e o excesso de sabonete são cuidados necessários. Após o banho, o uso do hidratante é importante, e uma dica para potencializar o resultado é usá-lo logo após sair do chuveiro, com a pele ainda úmida, o que facilita a penetração dos ativos, potencializando a absorção e a ação do produto.





E não podemos nos esquecer do protetor solar no inverno. A recomendação do uso diário é a mesma durante todo o ano, pois apesar da menor incidência dos raios UVB, a radiação UVA corresponde a 95% da radiação solar e não se altera durante o ano, independentemente das estações, do clima, chuva, ou tempo nublado. Esses são os raios que penetram mais profundamente e os responsáveis pelo fotoenvelhecimento, manchas na pele e, principalmente, pelo câncer de pele.





A hidratação oral e a alimentação saudável também cooperam para manter a integridade da pele. O dermatologista é o profissional que cuida da saúde da pele, devendo ser consultado sempre que notar qualquer alteração na pele ou qualquer sintoma novo. Manter a saúde da pele é importante para manter um corpo saudável.