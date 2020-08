No caminho da melhor eficiência

Bruno Selmi Dei Falci

Presidente da Junta Comercial de Minas Gerais





A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) está comemorando 127 anos de atividades. Durante essa existência centenária, o foco principal da autarquia tem sido a melhoria do ambiente de negócios, simplificando e agilizando as atividades empresariais em nosso estado. A Jucemg sempre buscou oferecer aos seus usuários qualidade, segurança, simplicidade e rapidez, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.





Quando assumimos a gestão da Jucemg, em fevereiro de 2019, recebemos do governador Romeu Zema a tarefa de reduzir custos e, principalmente, simplificar, agilizar e desburocratizar os processos de abertura, alteração e extinção de empresas. E, desde o começo do ano passado, administração e servidores têm trabalhado com extrema dedicação na melhoria da eficiência dos seus serviços.





Em 2020, diante dos desafios econômicos impostos pela crise da pandemia do coronavírus, a Junta Comercial intensificou as medidas e providências que já vinham sendo adotadas. O resultado dessas ações foi uma redução de despesas de 15% em 2019 em comparação a 2018. Já no primeiro semestre deste ano, as despesas sofreram uma redução de 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.





Entre as medidas adotadas, destacamos a redução de postos de conservação e limpeza, do número de cargos comissionados e funções gratificadas e do número de veículos a serviço da administração. Destaca-se, também, o processo implantado para a alienação de imóveis urbanos localizados na capital e no interior, que se encontram ociosos e não apresentam demanda de ocupação para o estado.





A redução de despesas tem contribuído para que o fluxo financeiro da Jucemg passe a ser mais positivo, de forma a amenizar os efeitos da presente crise econômica, permitindo investimentos em desenvolvimento tecnológico com grandes benefícios para o empresariado e o cidadão de uma maneira geral.





Em abril do ano passado, a Jucemg lançou o sistema de registro automático, que, hoje, representa cerca de 52% do movimento de abertura de empresas na autarquia, entre empresas individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada (Eirelis) e sociedades limitadas.





Desde que o sistema de registro automático foi lançado, o tempo que se gasta para abrir uma empresa no estado é de apenas alguns minutos, já que a plataforma on-line permite que o deferimento de abertura de um negócio seja imediato. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é emitido na mesma hora, após consulta de viabilidade, na qual se faz a aprovação prévia de nome e endereço.





Já o Minas Fácil reduziu a informalidade, facilitou e agilizou o processo de abertura de empresas, retirando uma das principais barreiras ao crescimento econômico, que é o elevado grau de burocracia, que desestimula o ingresso no mercado formal. O Minas Fácil estabeleceu a interligação dos principais órgãos públicos envolvidos na abertura de empresas (Receita Federal, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Estado de Saúde, Corpo de Bombeiros Militar, Junta Comercial e prefeituras), evitando a peregrinação do empreendedor por diversos locais para dar seguimento ao processo.





Uma parceria entre o Sebrae/Minas e a Jucemg também viabilizou a instalação da Sala Mineira do Empreendedor, que foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo o estado, atuando lado a lado com as administrações municipais e oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes. Na Sala Mineira do Empreendedor, o empresário encontra um espaço único para formalizar o seu negócio, obter orientações, informações e todo o conhecimento necessário para o seu desenvolvimento profissional. É um espaço de acolhimento ao empreendedor e ao contador para que busquem informações e serviços de forma centralizada.Trabalhamos em busca da melhoria constante da prestação de nossos serviços. Já evoluímos muito, mas sabemos que temos muitos desafios e avanços pela frente. E temos orgulho de liderar uma equipe de gestores e servidores alinhados com os nossos objetivos de manter a Jucemg na vanguarda das juntas comerciais de todo o Brasil.