Brasília, os poderes e a procissão

Gilson E. Fonseca

Sócio e diretor da Soluções em Engenharia Geotécnica Ltda. (Soegeo)





O Brasil está vivendo uma confusão política, gerada pela ânsia de poder, com interferências explícitas e silenciosas no Executivo, pelo Legislativo e Judiciário, como nunca se viu. Dessa forma, fica parecendo muito com a famosa procissão italiana chamada Passo Peregrino, na qual os fiéis, numa demonstração de maior penitência e fervor, dão dois passos à frente e um para trás. Brasília está a mesma coisa. Quando o Executivo avança, o Legislativo e, agora também o Judiciário, outrora mais contido, tratam de recuar, criando obstáculos sem explicações e interesses não republicanos. Presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado, frequentemente, comportam-se como autoridades máximas, sem nenhum pudor, principalmente diante dos holofotes. Pela Constituição, o Supremo só deve agir quando provocado, ou seja, quando solicitado por pessoa física ou entidades. Agora, com estupefação da sociedade, ministro, monocraticamente, manda investigar e prender sem processo. Alguns ministros da corte estão ressuscitando a velha anedota: "A metade dos juízes acha que é Deus; a outra metade tem certeza".





No Legislativo, é impressionante a pressão exercida sobre o presidente da República, que não está tendo sossego para trabalhar. Pressão pelas atitudes de muitos parlamentares se torna um mero eufemismo, pois a luta pelo poder leva-os até a chantagear; o famoso toma lá dá cá se exacerbou. É claro que há falhas no governo federal e é necessário fiscalizar, sobretudo os gastos governamentais e interferir, mas sempre para ajudar. Mas parece que o espírito, principalmente da oposição, é atrapalhar até mesmo no que está dando certo. É preciso lembrar que o governo atual herdou enfraquecimento econômico gigantesco e, o que é pior, encontrou o país com decadência moral política generalizada que, mesmo com iniciativas como a Operação Lava-Jato, vai levar muito tempo para revertê-la. Ainda existem teias de corrupção e desmandos latentes, que contam com a impunidade; outro mal de que sofre o país.

Há cerca de 40 anos, com a década de 1980 inaugurando sucessivas crises econômicas depois do chamado milagre brasileiro, os brasileiros acalentam o sonho de ver o Brasil crescer, verdadeiramente. Todos os governos seguintes deram grande atenção ao aumento do Produto Interno Bruto (PIB), esquecendo-se de que crescimento de um país não é só econômico. Democracia não é só liberdade de expressão, é preciso o equilíbrio das demandas do povo, como a qualidade de vida constante que inclui, basicamente, saúde, educação e oferta permanente de emprego. Nossos políticos, lamentavelmente, negligenciam tais premissas e, nos bastidores, tratam mais de abocanhar o que for possível, mesmo de forma amoral. Na atual crise, não se vê esforço ou sensibilidade maiores de tais poderes em amenizá-la: ninguém cede nada, ao contrário, o apetite para ganhos maiores só aumenta. O poder não pode infelicitar a população. O Butão é considerado o país mais feliz do planeta. Em 1972, seu mandatário maior, o rei Jigme Singye Wangegchuck, criou o Felicidade Interna Bruta (FIB) para medir a satisfação do povo, considerando o índice mais importante. Se criado fosse no Brasil, esse índice, certamente, seria inferior ao do PIB.