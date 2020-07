A importância dos jovens para o empreendedorismo

Ana Beatriz Cesa

Presidente (2020) da Brasil Júnior





Ter acesso ao ensino superior é ainda o sonho de inúmeros jovens brasileiros e, estatisticamente, o de empreender também. Esse movimento a favor da educação, sobretudo empreendedora, colabora para um país cada vez mais competitivo, sob patamares do desenvolvimento econômico e social.





Quando colocamos os jovens no papel de protagonistas, conseguimos ver ainda mais o valor desse movimento. Se pararmos para analisar, as empresas unicórnio ou até mesmo as que já estão consolidadas no mercado e são atrativas do ponto de vista do consumidor, provavelmente, veremos um jovem à frente dela. Existem estudos que apontam que pessoas estão atingindo a marca do primeiro milhão de reais antes de completar 30 anos, e isso já faz parte da mudança no mundo dos negócios.





Segundo pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o Ibope, 60% dos jovens têm como propósito de vida empreender. Acredito que precisamos voltar os olhos para esta realidade. Quando falamos deste perfil dentro do empreendedorismo, afetamos diversos patamares que vão além do lucro, pois alcançamos, aos poucos, uma equidade de oportunidades, a possibilidade de uma mudança social e o desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas, tanto aqueles mais supérfluos como os estruturais.





Portanto, penso que precisamos criar um ambiente que, além de valorizar, também fomente essa atitude entre os jovens. Eu, como jovem, acredito que realmente o Brasil tem a capacidade de aproveitar muito mais do potencial da juventude e se tornar um berço para novos negócios que nos colocam à frente deles, assim como os 'laboratórios' que vemos lá fora em locais como o Vale do Silício, Nova York, Boulder, Boston, Londres, Singapura, Berlim e Portugal, por exemplo.





O mercado está cada vez mais aquecido e a disputa por mentes brilhantes não para. O empreendedorismo é o estopim para nossa história, afinal, foi a audácia de grandes empreendedores que deu a luz a grandes avanços no nosso país. Precisamos trilhar caminhos alternativos, diferente dos que já conhecíamos até então. Os jovens têm o melhor perfil para investir nisso, pois são capazes de inovar, gerar conexões e desenvolver projetos escaláveis capazes de transformar toda uma realidade, já que principalmente eles conseguem enxergar oportunidades onde outras pessoas simplesmente não veem.