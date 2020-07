Pandemia e inteligência artificial

Vivaldo José Breternitz

Doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie





As pesquisas têm mostrado que 6,5% dos pacientes infectados com o novo coronavírus podem ter seu estado de saúde agravado, o que em 49% dos casos pode levar à morte.





Esses números justificam o fato de ser preocupação prioritária das autoridades de saúde a identificação e tratamento precoce dos portadores que podem ter sua saúde afetada de forma mais séria.





Algumas grandes empresas de tecnologia vêm trabalhando nesse sentido. Uma delas é a chinesa Tencent, por meio de seu laboratório de pesquisa em Inteligência Artificial (IA), apoiado por um grupo de profissionais do setor público do país, chefiado por Zhong Nanshan, o principal cientista que atua no combate à COVID-19 na China.





A respeitada revista científica Nature Communications publicou, há alguns dias, um modelo desenvolvido por essa equipe e que pode prever o risco de pacientes terem seu estado de saúde agravado. Esse modelo é baseado em Deep Learning, um dos ramos da IA, e foi testado em 1.590 pacientes de 575 centros médicos da China e foi validado ao ser aplicado em 1.393 outros pacientes.





O modelo, chamado Calculation Tool for Early Triage of Critically-ill COVID-19 Patients using Deep Learning, está disponível on-line, podendo ser encontrado no portal do Guangzhou Institute of Respiratory Health. Ele permite aos profissionais da área de saúde calcularem a probabilidade de que o estado de saúde dos infectados se agrave em cinco, 10 e 30 dias, usando para isso 10 variáveis, como idade, comorbidades e outras.





Outro gigante chinês da área de tecnologia que também vem desenvolvendo projetos na área é o Alibaba, que, utilizando técnicas de machine learning e deep learning, também ligadas a AI, desenvolveu uma ferramenta para fazer previsões acerca da disseminação da COVID-19. Segundo a empresa, essas previsões têm precisão de 90%.





Todos esses esforços fazem parte da busca chinesa pela liderança em uma área realmente sensível, a IA. Em outubro de 2017, o presidente do país, Xi Jinping, durante o Congresso do Partido Comunista Chinês, fez um discurso de mais de três horas em que instou o país a se tornar o líder na área de IA "porque essa tecnologia dominará o mundo".





Para atingir esse objetivo até o ano de 2030, o chefe supremo do país determinou que fossem investidos em pesquisa recursos da ordem de US$ 150 bilhões, além de determinar outras providências, como a inclusão de IA nos currículos de todas as escolas do país.





Ainda é cedo para termos certeza se a liderança será realmente alcançada pelos chineses, mas seus movimentos vêm causando grande preocupação entre os únicos que podem se contrapor a eles na área: os Estados Unidos. Essa preocupação se acentua na medida em que o desenvolvimento da IA pode deixar os chineses capazes de competir de maneira mais eficiente com os norte-americanos não apenas no campo econômico, mas talvez (e principalmente) no campo militar.





Devemos seguir o exemplo dos chineses, no limite de nossas possibilidades.