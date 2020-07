Quem quer ganhar R$ 200 mil?

Fábio P. Doyle

Da Academia Mineira de Letras. Jornalista

Que tal você aí, assalariado, ganhar uma bolada de R$ 200 mil nesta metade de um ano tão pobre e tumultuado?

Pois foi o presente que nós todos, você assalariado inclusive, demos, melhor, se deram eles próprios, os beneficiados, com os impostos que somos obrigados a recolher aos cofres governamentais, aos excelentíssimos senhores senadores e deputados federais neste mês de julho.

É o que revela um jornalista brasiliense pela internet. Ele aborda o assunto para criticar o excesso da remuneração e o acréscimo, agora em julho, de metade do décimo terceiro salário, o que, segundo ele, totalizou os R$ 200 mil. Ele tem razão, exceto quanto ao adiantamento do 13º, velha praxe brasileira. Mas é dinheiro demais. Que não beneficia apenas parlamentares, mas também, e em nível exagerado em relação ao mortal comum, os integrantes do Poder Judiciário. No abuso salarial se irmanam os dois poderes. O terceiro poder imaginado e criado pelo filósofo, político e escritor francês Charles-Louis de Secondat, barão de Montesquieu, o Executivo, não deve ficar atrás, mas bem diversificado fica difícil catalogar.

Mais irregular é o montante pago aos mencionados servidores públicos privilegiados, quando se sabe existir, fixado em lei, um limite máximo para remunerar funcionário público de qualquer natureza: R$ 33.763,00. Pra que mais? Mas através de penduricalhos que os próprios aquinhoados criam e aprovam, auxílio moradia, planos de saúde, verbas para ensino próprio e dos filhos, para transporte, alimentação, viagens e outras mais, todas isentas de Imposto de Renda, eles elevam os contracheques mensais acima de R$ 100 mil. É justo, é honesto, é razoável?

Segundo o mesmo informante, daí seu protesto, a metade do 13º adiantado aos parlamentares correspondeu a R$ 50 mil! Logo, no final do ano eles receberão mais R$ 50 mil, comprovando a remuneração mensal de R$ 100 mil, quase R$ 70 mil acima do teto legal. Nos demais poderes será assim?

Com todo o respeito, é um assalto aos cofres da República já em crise orçamentária, apesar dos esforços do notável ministro Paulo Guedes, da Economia, e dos cortes de despesas e de funcionários públicos determinados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, cortes que provocam a ira dos por eles afetados.

Quando se observa a pobreza, o desemprego, o fechamento provisório ou definitivo de grandes e pequenas empresas, provocando mais desemprego e pobreza, tudo agravado pela pandemia do coronavírus, a tragédia se torna maior. Enquanto uns poucos vivem à tripa forra, expressão fora de moda dos tempos de meus avós, outros entram em depressão. E, repetindo o genial armênio-francês Charles Aznavour, na sua canção famosa La Bohème, os que perderam seus empregos, o ganha pão seu, de sua mulher, filhos, e netos, "ne mangion qu'un jour sur deux". Muito triste. E criminosa disparidade.

Para aumentar a tristeza cívica das pessoas de bem: os presidentes do Senado, Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF, Dias Tofolli, estão indiciados por desvio e apropriação de recursos públicos. O único presidente que mantém biografia limpa é o do Executivo, Jair Messias Bolsonaro.





Instabilidade





Por falar em Judiciário, seus integrantes, supremos e menos supremos, continuam a aprontar. Contra a tradição de austeridade e de sobriedade do passado. Decisões evidentemente absurdas, indefensáveis em face da doutrina, da lei, da tradição da Corte, do bom senso, espantam e revoltam os juristas corretos e os cidadãos comuns. Libertam bandidos já condenados em outras instâncias, concedem liminares fundamentados apenas em amizades, simpatias e gratidões pessoais, ultrapassam os limites de competência do tribunal legislando, censurando, nomeando e demitindo na área que seria exclusiva do Executivo, indiciam, processam e julgam, independentemente do Ministério Público. O que prejudica a ordem pública, a segurança e provoca a danosa instabilidade do ordenamento jurídico.

Um magistrado decide de um jeito, dá sua sentença depois de muito estudar e analisar o processo. Dias depois, um desembargador concede liminar pedida pela parte perdedora para cassar e tornar sem efeito a decisão do juiz de primeira instância. Esse é o curso natural de ações judiciais, o ganha e perde, ou perde e ganha. Como aconteceu na semana passada aqui mesmo em BH. Um juiz de direito autorizou a abertura de bares e restaurantes sob condições rígidas que impôs na sentença. Considerou irregular e contrária à legislação vigente o fechamento daqueles estabelecimentos determinada em portaria pelo prefeito da cidade. A prefeitura recorreu e ganhou, a abertura foi cancelada por um desembargador.

Onde fica, senhores magistrados, a garantia da ordem jurídica, da validade de uma decisão, se nada é permanente, se cada cabeça, se cada julgador decide de um jeito? Lógico que o direito de recorrer, de uma decisão ser reexaminada em instância superior, deve ser preservado. Mas sem exagero interpretativo.

Eu me lembro do que um professor nos ensinou, com ironia, em uma das últimas aulas do curso de direito na velha, chamada vetusta, escola da Praça Afonso Arinos. "Toda lei pode ser interpretada de várias maneiras, à vontade do intérprete. A lei, meus caros, é como um nariz de cera que pode ser virado para qualquer lado."