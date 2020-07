Hackers atacam o Twitter

Vivaldo José Breternitz

Doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie





O Twitter sofreu um ataque na semana passada, quando hackers acessaram as contas de 130 personalidades, conseguindo assumir o controle de 45 delas e enviando mensagens se passando pelos titulares dessas contas.





Entre as vítimas estão o candidato à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, a estrela da TV Kim Kardashian, o ex-presidente estadunidense Barack Obama e o bilionário Elon Musk.





Nessas mensagens, os atacantes pediam que os destinatários depositassem valores em uma conta em bitcoins, prometendo devolver o dinheiro em dobro se esse depósito fosse feito em 30 minutos. Surpreendentemente, os vigaristas conseguiram levantar cerca de US$ 120 mil, validando a frase "nasce um idiota a cada minuto", atribuída a P.T. Barnun, empresário americano do ramo de entretenimento que viveu no século 19.





Outras contas atacadas, mas das quais os hackers não conseguiram assumir o controle, foram as do rapper Kanye West e as dos empresários Bill Gates, Jeff Bezos e Warren Buffet. Contas corporativas, como as da Apple e Uber também foram alvos.





O ataque levantou preocupações em todo mundo, especialmente porque o Twitter é usado como ferramenta para diversos fins, entre eles, para transmitir informações sobre fenômenos meteorológicos como tornados, inundações e grandes nevascas, situações em que informações falsas podem gerar tragédias. Investidores também foram prejudicados, pois tão logo a notícia veio a público, as ações da empresa caíram 3,28% em Wall Street.





O FBI está investigando o assunto; ao que parece, funcionários do Twitter estão envolvidos, mas não há evidências de que o ataque tenha sido conduzido por um governo estrangeiro ou por um grupo sofisticado de hackers, mas é realmente estranho que amadores tenham conseguido assumir o controle dessas contas apenas para aplicar um golpe tão óbvio como uma promessa de dobrar o depósito bancário. Talvez usar dados das contas para fins como chantagem ou aplicação de golpes mais elaborados poderia ter sido bem mais lucrativo.





Órgãos da grande imprensa, como o The New York Times, estão publicando entrevistas com pessoas que se dizem autoras do ataque; é difícil acreditar que estas iriam se expor tão abertamente, correndo o risco de sofrerem sanções de ordem legal - talvez se trate de gente em busca de cinco minutos de fama.





De qualquer forma, é mais um episódio que nos leva a recomendar: muito cuidado com as redes sociais!