Decisões de gabinete agravam a pandemia

Paulo Solmucci

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)





A peste da COVID-19 deixou nitidamente visível as vulnerabilidades que há séculos se acumulam na estrutura social e econômica do nosso país. Muito passou a ser falado sobre tudo isso: a imensa desigualdade social e econômica; a inexistência da infraestrutura de água e esgoto, coleta de lixo, pavimentação, iluminação nas vias dos assentamentos informais das favelas e periferias urbanas. O que não se mencionou é o divórcio do Estado em relação à sociedade.





O sintoma mais evidente do descasamento entre os governantes e o povo por inteiro agora se revelou no chão da realidade cotidiana dos 208 milhões de brasileiros. Ou seja: nos municípios. Ninguém mora nos estados e municípios. E, assim, decidiu-se no Supremo Tribunal Federal (STF) que a responsabilidade maior sobre a definição de protocolos para se conter a expansão do coronavírus deveria nascer nas prefeituras, em comum acordo com a sociedade.





Pois não há registro algum de que – ao menos em um dos 5,2 mil municípios brasileiros que foram atingidos pela COVID-19 – tenha ocorrido o diálogo entre os governantes e a sociedade, em torno das medidas restritivas. Na verdade, impuseram-se os protocolos nos gabinetes oficiais, de cima para baixo. Em momento algum, nas milhares de cidades brasileiras, criou-se para valer uma mesa redonda, em que as partes interessadas pudessem escrever os protocolos a várias mãos.





Os donos dos estabelecimentos conhecem como ninguém a rotina e o meandro dos seus negócios. Poderiam, tranquilamente, ter a primazia de apresentar suas ideias sobre o protocolo, que, na sequência, seriam analisadas pelos integrantes da mesa, entre os quais se destacam os epidemiologistas. A seguir viriam os ajustes. Mas não. O que imperou foi o solilóquio, o monólogo de um poder que é um quisto, desconectado, apartado, alheado da sociedade. Escuta? Nenhuma. Empatia? Zero.





Pois, então. É sobre essa precária base institucional das prefeituras de hoje que se ergue o cambaleante edifício da democracia brasileira. Sem dúvida alguma, temos que refazer as fundações, robustecer os sustentáculos desta nação, que são os municípios, o chão da vida da gente. Vem aí a eleição de novembro. A plataforma Conexão Abrasel estará na jornada, a mil por hora, desmascarando a democracia de gabinete e os seus protagonistas.





O que assistimos nesta primeira metade do ano foi um espetáculo de horror, o incessante vaivém, o abre e fecha do comércio, o contrassenso de ônibus lotados e restaurantes lacrados, a austeridade de fachada, que se seguiu ao liberô geral do carnaval, em que os vírus espalharam-se qual confetes e serpentinas. Todas as noites, os espectadores dos noticiários televisivos embarcam, pelo Brasil afora, em viagens de trens fantasmas.





A alimentação fora do lar só não foi inteiramente para o ralo graças ao providencial socorro de Brasília (leia-se Palácio do Planalto, Ministério da Economia, STF e Congresso Nacional), com a Medida Provisória dos Salários. Também foi (e tem sido) de extrema valia, neste desesperador ano de 2020, o apoio dos parceiros, os stakeholders privados do mundo Abrasel. Alcançamos heróicas vitórias nas várias exaustivas frentes de batalhas, tendo como causa maior a preservação dos milhões de negócios e empregos do setor.





Em contraste com a solidariedade alcançada no Planalto Central e junto aos parceiros da Abrasel, o que se sucedia nas reuniões encabeçadas pelos prefeitos eram cenas do desenlace, da incomunicabilidade, do descompasso, do distanciamento e alheamento. Um iceberg. Mas essa gélida e silenciosa hostilidade nos mostrou que aquela mesa é sustentada por nós. Somos os geradores dos impostos. Somos os geradores dos empregos que também geram impostos. E não há emprego sem empregador.





Nessa atmosfera adversa, fortalecemos nossas convicções de que o Brasil precisa ser virado de baixo para cima. A voz dos donos de bares e restaurantes não foi ouvida. Será. Novembro vem aí.