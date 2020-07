Mata, não paga e ganha R$ 45 mi

Fábio P. Doyle

Da Academia Mineira de Letras

Jornalista



Punir é preciso. Punir com rigor. Punir seja quem for o autor ou responsável pelo fato delituoso. Punir para impor o respeito às leis, para que a punição sirva de advertência e de intimidação aos desonestos e aos candidatos a ingressarem na classe da bandidagem.



Mas não é o que tem acontecido. Raramente os que cometem um crime, que infringem dispositivos legais, por mais graves que sejam, são punidos. Os processos andam lentamente, dormem nas pilhas de autos acumulados nos cartórios, nos gabinetes dos magistrados. Muitos prescrevem. Outros, com sentenças condenatórias em primeira instância, são anulados por uma instância superior por uma falha qualquer, mínima que seja.



A morte, quarta-feira, de mais uma vítima da cerveja Belorizontina, fabricada pela Backer, me leva a recordar o crime, até hoje sem punição, que causou a morte de 10 vítimas, levando dezenas, ou seriam centenas?, de outras para os hospitais.



A contaminação de um produto de alta toxidade, dietilenoglicol, com a cerveja, causada por vazamento do tanque, logo de responsabilidade da empresa, matou no dia 15 um chefe de família, Sr. José Osvaldo de Faria, de 66 anos. Ele permaceu internado, em coma, por 17 meses, ou seja, um ano e cinco meses, no Hospital Madre Tereza, em BH. Sua família, sem recursos para pagar o tratamento caríssimo, foi ajudada por amigos que criaram uma "vaquinha" de doações, já que a Backer, responsável pela intoxicação, não atendeu aos apelos que lhe foram encaminhados.



O juiz da 23ª Vara Cível de BH determinou a quebra do sigilo bancário dos diretores da Cervejaria Backer e das empresas que integram aquele grupo econômico, investigado pela contaminação da cerveja que fabricam e vendem, com produtos químicos, provocando envenamento e morte de consumidores da bebida.



O mais estranho no episódio, noticiado pelo EM, é que a Justiça havia bloqueado R$ 50 milhões do patrimônio da Backer e de seus diretores, para garantir o direito de indenização, já requerida, das vítimas do envenenamento. A empresa, alegando dificuldades financeiras, pediu redução do montante bloqueado. No dia 3 de julho, conseguiu. E de forma espantosa. O desembargador que analisou o pedido reduziu o bloqueio de R$ 50 milhões, para apenas R$ 5 milhões! A Backer recuperou 90 por cento do total bloqueado.



Resultado: a cervejaria alega agora, depois do generoso presente que recebeu do Tribunal de Justiça, não ter recursos para pagar até despesas médicas e hospitalares dos que foram intoxicados. E estaria vendendo parte de seu patrimônio para não ter como pagar a indenização que for, se for mesmo, fixada pela Justiça.



E mais estranho, muito mais: o desembargador que reduziu de R$ 50 milhões para R$ 5 milhões o bloqueio dos bens garantidores da indenização, um presente de R$ 45 milhões, comemorado pelos diretores da empresa, aposentou-se um dia depois de autorizar o desbloqueio. Foi seu último ato.



E agora, fica tudo assim, do mesmo jeito? A pergunta não é nossa, mas das vítimas em tratamento e das famílias dos que a cerveja matou.





Até com pleonasmo...

Até na gramática, na redação de um texto, os órfãos do poder federal perseguem Bolsonaro. Só porque ele escreveu "Nenhum país do mundo fez como o Brasil" está sendo criticado por ter cometido um pleonasmo, pois todos os países são do mundo. Exagero. Ele quis evitar interpretações indevidas. Se usasse apenas "Nenhum país", poderiam entender como nenhum país da América do Sul, ou do Norte, ou da Europa. Especificou com "do mundo", que crime, senhores gramáticos antibolsonaristas...Assunto para comentar é o que não falta aos que escrevem artigos para os jornais. Como, nos últimos dias, o tropeço genocídico do sempre falastrão Gilmar Mendes, do STF, atingindo as Forças Armadas, que reagiram em nota brava. Outro, o problema da Amazônia, bem equacionado pelo vice Hamilton Mourão, e notavelmente analisado, com isenção exemplar, criticando e elogiando medidas tomadas pelo presidente Bolsonaro, em entrevista à CNN, pelo ex-ministro, ex-PCdoB, hoje do PSB, Aldo Rebelo. Quem não viu, tente ver para aprender. E a aula que um desembargador paulista, Fábio Prieto, deu na Band News sobre o sistema judicial brasileiro, afirmando que a última reforma do Poder Judiciário foi a mais nefasta e danosa já feita. Quem não viu, veja.Assunto não falta. Falta espaço. Outro dia, talvez.