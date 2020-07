O que diabos está acontecendo?

Efigênia Vieira

Headhunter e CEO da Upside Group





A crise está a todo vapor e acelerando tendências que levariam décadas para se desenrolar. A economia implodiu. Pessoas morrem aos milhares, muitas no desamparo e total abandono. Que mundo é este?





Este é um mundo onde os sentimentos de famílias enlutadas dividem espaço nos noticiários com os altos e baixos do mercado financeiro e os absurdos de políticos surtados.





Há muito tudo isso parece impedir que as pessoas pensem em coisas novas, alcancem respostas e mudem suas atitudes. Sem me desnudar de todas essas mazelas, a proposta é abrir um novo canal de conexões, por mais imperfeitas que sejam. Amar, perder, desistir, lutar, ressignificar, recomeçar de peito aberto.





Lembro-me agora de uma experiência que permitiu a abertura de uma nova janela de bem-estar. Já fazem alguns dias, percebi um desconforto ao buscar, sem encontrar, um pouco de inspiração entre os mais de 100 artigos escritos. Muitos são atemporais, outros não alcançam as exigências do novo mercado de trabalho, apesar de contemplarem alguns tópicos a serem discutidos. A mesma percepção ocorreu quando fiz uma limpa nas redes sociais. Delete, delete e mais delete.





Reinventar se tornou a palavra de ordem, mas poucos devem ter encontrado o caminho. Há uma caixa cheia de novos nomes para as mesmas coisas. Há entusiasmo passageiro e pouca agilidade emocional como resposta ao novo contexto organizacional.





A percepção clara de um novo começo, com muito trabalho e aprendizado constante, é a nova realidade. Ter a consciência clara distancia o medo do erro. Comece pelo seu corpo. Encolheu? Talvez esteja mais rígido e com pouca musculatura desenvolvida. Sem esforço, perceba-se. Consegue alongar-se?





É justamente do que precisamos, expandir e alcançar novos espaços. Sem deformações ou tantas dores. Naturalmente, colocar o fôlego em dia. Muitas competências e crenças que nos governam dão lugar ao que ainda não sabemos ao certo como irá se desenhar. Mas é preciso ressaltar que ter a consciência aberta distancia o medo do erro. Aliás, o erro faz parte da travessia.





Acredito que você saiba que quanto mais competitivo e complexo o mundo se torna mais especializadas as pessoas devem ser em seus perfis híbridos. O desafio que agora se instala é o de alcançar os benefícios da amplitude, de experiências plurais e do pensamento interdisciplinar, para permanecermos totalmente antenados. O giro é de 360 graus.





Ter maior alcance e visão se tornou essencial. De olho nas tendências darwinianas, o mundo se abre para os mais aptos e adaptáveis. Sempre a mesma máxima evolutiva.





Em meio a tantas palavras e tendências, uma nova verdade invadiu a minha existência e junto dela a percepção de possibilidades promissoras. Desapego e uma nova construção ao que chamam de caos. Alongada e em expansão, esta será a nossa nova realidade em suas diversas faces. Então se alongue e expanda os seus horizontes!