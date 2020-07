Acesso à leitura na pandemia

Marília Paiva

Presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região (MG e ES)





A leitura é um hábito extremamente benéfico em todas as fases da vida, pois permite aprender coisas novas, refletir, conhecer histórias, experimentar emoções, entreter-se e distrair a mente. A prática melhora a concentração, enriquece o vocabulário, aumenta a capacidade de interpretação, exercita o pensamento, desenvolve a criatividade e a capacidade de imaginação. A indústria editorial coloca à disposição da sociedade uma grande quantidade de títulos, de trabalhos técnicos a livros literários, mas a grande maioria da população não possui uma variedade de obras em casa, seja por não ter a leitura como parte de seu cotidiano, seja por não ter condições de acessá-los. Com as bibliotecas fechadas por causa da pandemia, mais difícil ainda se torna o acesso aos livros.





Durante o período de isolamento social, com a impossibilidade de sair de casa, a leitura é mais uma vez lembrada como uma boa opção de entretenimento na reclusão. Antes, muitas pessoas não tinham tempo para se dedicar à leitura e, agora, com tempo livre em casa, poderiam desfrutar dessa prática e ainda apostar em novas experiências com estilos literários, autores e formatos novos. Alguns têm livros guardados em casa que podem ser explorados, mas muitos não têm essa riqueza doméstica. Então, ter acesso livre a títulos novos torna-se uma necessidade.





As livrarias e editoras perceberam a necessidade de maior disponibilidade de obras, principalmente neste período em que a compra presencial dos livros ou visitas a bibliotecas foram dificultadas ou completamente impossibilitadas. A Biblioteca Digital Saraiva, por exemplo, liberou 1.200 títulos gratuitamente em seu portal com uma maioria de obras técnicas de diversas áreas como marketing, direito, engenharia, computação, história, filosofia, sociologia, administração e artes. É uma boa oportunidade para adquirir conhecimentos gerais ou se aprofundar em assuntos que já se tem interesse e até para se desenvolver profissionalmente.





Muitos livros literários estão disponíveis gratuitamente, podendo contribuir para ocupar o tempo angustiante e levar o leitor a novos e distantes mundos, liberando a pressão do contexto atual e proporcionando acesso a inimagináveis personagens, cenários e narrativas. A Editora Panini compartilhou alguns títulos em várias plataformas digitais para incentivar a população a manter o isolamento social. As publicações podem ser acessadas na Amazon/Kindle, Kobo Rakuten e Google Play.