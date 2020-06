Invisíveis e letais

Leo Cesar Melo

CEO da Allonda Ambiental, empresa de engenharia com foco em soluções sustentáveis





Em diversas cidades do mundo, especialmente nas grandes metrópoles, a qualidade do ar melhorou significativamente com a implantação das medidas de isolamento social para conter o avanço da pandemia causada pela novo coronavírus, que em todo o planeta já infectou quase 9 milhões de pessoas e provocou a morte de mais de 400 mil. Antes mesmo de concentrar toda a sua atenção na luta contra a COVID-19, uma das principais preocupações da Organização Mundial da Saúde (OMS) era com a questão da poluição do meio ambiente. Em 2019, a OMS fez um alerta de que a poluição do ar era o maior risco ambiental para a saúde da humanidade.





De acordo com a organização, por ano, 7 milhões de pessoas morrem prematuramente por doenças provocadas pela poluição atmosférica, causada, principalmente, pelos altos volumes de emissões da indústria, dos transportes e da agricultura. Além disso, 90% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda.





Se nada for feito para reverter esse quadro, a tendência é que a situação se agrave. Portanto, para frear o avanço do problema, os principais agentes poluidores precisam, urgentemente, focar na eliminação, diminuição ou compensação de suas ações. Isso serve, especialmente, para as indústrias e para alguns segmentos de infraestrutura.





No Brasil, um dos setores que vêm apresentando bons resultados nesse sentido é o de energia limpa. Por conta dos avanços nas políticas que favorecem o biogás, proveniente de materiais orgânicos e que por ser renovável pode substituir o uso de combustíveis fósseis. Iniciamos 2020 com mais de 400 plantas de biogás em operação, crescimento de 40% na comparação com 2019. As indústrias podem auxiliar no crescimento desse mercado e, ao mesmo tempo, se favorecer dele, já que hoje existem diversas soluções viáveis de reaproveitamento de resíduos para geração de energia. Com isso, cai a necessidade de compra de energia, algo bastante custoso para a produção e, ao mesmo tempo, reduzem os gastos com a destinação de resíduos.





Mas precisamos avançar muito mais, e por outros setores. O mundo deve encarar o problema da poluição ambiental com a mesma firmeza que está enfrentando o novo coronavírus. As atitudes tomadas em relação à pandemia para a superação dessa crise estão mostrando como a inovação e a ciência são capazes de solucionar os problemas. Que usemos esse exemplo para gerar outras grandes mudanças a favor do desenvolvimento sustentável.