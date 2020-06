Testagem rápida e ampla para combater o coronavírus

Rodrigo Silveira Diretor da Orbitae

Desde o início do ano, há uma crise sanitária em todo o mundo em função do novo coronavírus. E, infelizmente, o Brasil ainda possui uma baixa taxa de testagem para a doença. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse índice deve ser de 10 a 30 vezes a mais do que o número de infectados. E, no Brasil, segundo o Our World in Data, plataforma de dados de Oxford, são realizados, aproximadamente, 1,1 teste para cada caso confirmado. Em função dessa testagem reduzida, o número de casos positivos identificados pode não ser real.





De acordo com a OMS, quanto maior o número de casos confirmados, maior deve ser o índice de testes. No Brasil, até 12 de junho, eram mais de 800 mil casos confirmados e cerca de 400 mil em acompanhamento. Com isso, o país é, atualmente, a segunda nação com mais infectados no mundo, atrás, apenas dos Estados Unidos, com aproximadamente 2 milhões de infectados.





Ainda segundo o Our World in Data, na primeira semana de junho, o Brasil totalizava média de 2,28 pessoas testadas a cada 100 mil habitantes, enquanto na Itália e nos EUA a média era de 69,25 e 61,59 testados, respectivamente. Dessa forma, a quantidade de testes realizados no Brasil não demonstra a precisão no número de infectados e mortos, tornando os dados divergentes da realidade.





Atualmente, o período para que a resposta de um teste de detecção da COVID-19 seja entregue e contabilizada pelo gerenciador de ambiente laboratorial (GAL), sistema usado pelo Ministério da Saúde para registrar as contaminações pelo novo coronavírus, pode ser de até uma semana. Pois nessa testagem é considerado apenas o exame molecular, conhecido por RT-PCR, que é feito somente em laboratórios por meio da coleta de uma secreção do nariz.





Esse tempo é longo, em se tratando da urgência em que as medidas necessárias devem ser tomadas para a contenção desse vírus. Por exemplo, uma vez que uma pessoa fez o teste, mas não tem o resultado em tempo oportuno, ela pode se tornar uma fonte de propagação, mesmo sem saber. Isso reafirma a importância do diagnóstico rápido para evitar o aumento da doença.





No Brasil, já existem testes, aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que cumprem esse papel de entrega de resultados em um curto intervalo de tempo. Entre os quais estão o Alfa Scientific, importado dos Estados Unidos, e o Assure Tech, da China. Os dois são capazes de detectar o vírus a partir do sétimo dia de contato com o organismo. Eles são feitos por meio da coleta de sangue, com uma picada no dedo ou por punção venosa. Após o sangue ser misturado com o reagente, o teste aponta o resultado em até 15 minutos.





Além disso, ambos permitem identificar se a pessoa, em algum momento, teve contato com o patógeno da doença, mesmo não tendo ficado doente. Eles já estão sendo utilizados, por exemplo, em empresas que já retomaram suas atividades e querem garantir a segurança de seus colaboradores, como é o caso de algumas mineradoras que atuam em Minas Gerais.





Testes como esses que agilizam o processo de detecção do novo coronavírus podem ser importantes aliados neste momento, contribuindo para que o Brasil supere esse desafio sanitário, econômico e comunitário.