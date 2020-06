O trabalho na flexibilização do isolamento

Uranio Bonoldi

Executivo e professor para turmas de MBA na Fundação Dom Cabral, palestrante e escritor





Com a possibilidade de flexibilização do isolamento e estabelecimentos voltando a funcionar, alguns colaboradores podem ter medo de pegar a COVID-19 no local de trabalho. Esse medo é mais comum entre as pessoas com mais idade, mas os mais jovens também podem apresentar problemas de saúde que os colocam em maior risco. Uma pessoa pode parecer perfeitamente saudável, mas ter problemas legítimos de saúde que o chefe não conhece. E o medo é uma resposta emocional; mesmo aqueles que não fazem parte do grupo de risco têm seus próprios receios e ansiedades.





Os líderes estão sendo inundados com conselhos e dicas práticas sobre como trazer os funcionários de volta ao trabalho com segurança. As instruções incluem como manter o distanciamento social no ambiente de trabalho, assepsia e uma infinidade de novas regras para a segurança dos funcionários em salas de reuniões e conferências, áreas de descanso, cozinhas e banheiros. É obrigatório disponibilizar máscaras, sabão e outros suprimentos de higienização. Mas apenas impor regras não lidará com as preocupações e ansiedades de deixar a segurança de casa para voltar ao trabalho.





Existem vários riscos no transporte público. Como você pode saber que a pessoa ao seu lado em um ônibus ou metrô não é uma transportadora do vírus assintomática? O ônibus ou metrô foi limpo durante a noite e depois durante o dia? Como líder, você está disposto a ajudar os funcionários com subsídios para estacionamento ou até para comprar uma bicicleta ou incrementar os equipamentos para melhorar a qualidade de trabalho no home office, caso o colaborador apresente algum problema de saúde?





Quando você chega ao prédio, e o elevador? O distanciamento social é possível em um elevador? Que provas teremos de que alguém não está doente ou tem estado perto de pessoas que são positivas para a COVID-19? O que faremos se alguém ficar doente quando voltar ao trabalho?





Os chefes não podem resolver todos esses problemas, mas podem fazer muito para facilitar a volta. Eles precisam abordar essas preocupações se realmente quiserem que os funcionários se sintam seguros e produtivos como antes de a COVID-19 fechar as portas.





A comunicação e transparência com relação aos riscos é o primeiro passo. Em vez de ler uma lista de instruções, peça ao funcionário para sugerir medidas de segurança que façam ele se sentir mais à vontade. Uma coisa é contar aos funcionários tudo o que está sendo feito para sua segurança. Outra é deixá-los expressar suas preocupações, ansiedade e medos – inclusive se ele tem alguma doença pre-existente que o coloque em risco maior de recuperação em um possível contágio. Você, provavelmente, terá idéias muito boas e colaborativas.





É muito provável que não vamos conseguir aliviar totalmente os medos dos funcionários, mas podemos dizer a eles que entendemos suas preocupações e que, coletivamente, somos responsáveis por nossa saúde e segurança. Essa confiança pode ser melhorada quando os funcionários têm voz nas decisões que os tornarão mais seguros e produtivos no local de trabalho. Além disso, essa atitude dos líderes diante de seus colaboradores torna o ambiente de trabalho muito mais leve, colaborativo confiável e, é claro, seguro.