A banalização do valor da vida

Eleonora Cruz Santos

Economista, mestre em demografia e doutora em administração, com pós-doc em economia da saúde





De acordo com o Global Study on Homicide 2019, elaborado pelas Nações Unidas, o Brasil encontra-se em sétimo lugar no ranking de homicídios no mundo. Entre o grupo de países que compõem o Brics, o Brasil encontra-se abaixo da África do Sul e, nos países- membros do Mercosul, lidera com larga vantagem essa estatística. Segunda estimativas do Ministério da Justiça, o ano de 2019 apresentou redução expressiva em relação aos anos anteriores, sobretudo pela queda do homicídio doloso, responsável por mais de 90% dos casos de homicídio.





A violência é uma questão que tem permeado a sociedade brasileira há décadas. Planos de combate à violência surgem como esperanças, e, não concretizados, acabam por provocar descrença, sensação de desamparo, impotência e baixa autoestima. A considerar que a violência concentra-se nas periferias de grandes centros urbanos e que sua incidência se dá mais sobre pessoas de baixa renda, de cores parda e negra, e jovens, o cenário perfeito do desalento está assim constituído. Deflagra-se um quadro onde, ao imaginário coletivo de desamparo soma-se o baixo valor pela vida humana.





E, com esse pano de fundo, o país recebe a inesperada pandemia da COVID-19, trazendo, em um primeiro momento, a urgência e o desafio de os governos encontrarem seus cidadãos invisíveis, não encontrados nas falhas de cobertura do Cadastro Único e do Bolsa-Família e na ausência de políticas públicas sociais capazes de atravessar situação de "guerra", como a vivida atualmente.





Nas duas últimas semanas, ao menos duas análises econômicas de destaque sobre a pandemia da COVID-19 tocam, direta e dramaticamente, na realidade brasileira. “Graphing the pandemic economy”, artigo de autoria de Michael Spence – Nobel de Economia – e Chen Long, publicado no site Project Syndicate, delineia cinco fases da pandemia no mundo, através da construção de um índice único que mede a taxa de mobilidade – taxa de circulação em lojas, supermercados, farmácias, locais de trabalho, transporte público, caminhadas etc. – antes e durante a pandemia. O índice é proxy para a atividade econômica em tempo real (calculado semanalmente) e foi capaz de responder por ¾ da atividade econômica dos países pré-pandemia. Os autores analisam os países por ondas, iniciando pelos asiáticos (primeira onda), passando por Europa, Estados Unidos e Oceania (segunda) e chegando na América Latina (terceira).





Do primeiro ao terceiro grupos, nota-se um crescimento do tempo de duração do isolamento e, por conseguinte, de aumento da desaceleração da atividade econômica. As duas primeiras ondas já reiniciaram sua fase de recuperação. Entre os países da América Latina, o Brasil destaca-se por aquele que mais tempo tem levado para sair da fase de contaminação. Gita Gopinath, economista- chefe do Fundo Monetário Internacional, em duas aparições recentes – podcast realizado pelo World Economic Forum e webinar na Bendheim Center for Finance da Universidade de Princeton – deixa sinais claros de que a combinação entre nível de endividamento, estrutura de programas sociais, capacidade e nível de investimento em infraestrutura e suporte sanitário robustos (testagem em massa, protocolos rigorosos e capacidade de desenvolvimento de vacinas) são determinantes para situar os países mais vulneráveis em posições de maior fragilidade.





A cultura brasileira tem revelado, cada vez mais nesta pandemia, que o valor da vida é relativamente baixo. De um lado, tem-se uma sociedade desmobilizada e susceptível às discórdias políticas explícitas entre as três esferas de governo, impactando, diretamente, sobre a vida humana. De outro, tem-se uma ausência de política econômica e social. Em bom economês, vivemos o pior de Pareto na combinação atividade econômica versus contenção da pandemia.





Em 2019, o Ministério da Justiça computou quase 40.000 mortes por homicídio doloso. Em pouco mais de três meses, o país já enterrou por COVID-19 número superior a um ano de homicídios dolosos, o tipo de morte mais violenta entre os crimes ocorridos no país. E o início da flexibilização, com curvas de contágio ainda em ascensão, mais parece uma estratégia deliberada de retorno, custe o que custar. O Brasil segue em busca cega rumo à necessidade de encontrar o ponto de inflexão de sua curva de contágio, sem perceber que precisa, antes de mais nada, alcançar o ponto de inflexão na sua curva de valores humanitários, ressignificar o sentido da vida e promover um basta às diversas formas de violência, desamparo e desigualdade.