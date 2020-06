Com pandemia, desigualdade deve aumentar

Mestre em economia com ênfase para economia internacional pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos

O estudo Situação Econômica Mundial e Perspectivas das Nações Unidas, divulgado no mês passado pela ONU, oferece um panorama bastante realista do cenário corrosivo provocado pela Covid-19. São informações consistentes, que reforçam a necessidade de os países tentarem manter vivos os setores de atividade e empregos, sem comprometer a prioridade da vida, e de as pessoas serem cometidas em seus gastos e buscarem investimentos em ativos seguros, como dólar e ouro.

Segundo o relatório, a economia global deverá perder US$ 8,5 trilhões em produção nos próximos dois anos, anulando-se, praticamente, todos os ganhos dos quatro exercícios anteriores. A contração atual é a maior desde a grande depressão da década de 30 do século passado e mais grave do que a crise do subprime, desencadeada em 2007 nos Estados Unidos.



Estima-se que, somente este ano, ocorra queda média de 5% do PIB das nações desenvolvidas, número parecido, aliás, com a nova previsão do governo brasileiro para o recuo de nosso Produto Interno Bruto. Em 2021, o crescimento mundial projetado é de 3,4%. O comércio internacional diminuirá 15% em 2020, pois quase 90% da economia do planeta estão sob algum tipo de bloqueio total ou confinamento, interrompendo as cadeias de suprimentos, deprimindo a demanda dos consumidores e deixando milhões de pessoas desempregadas.



Um dos mais graves indicadores apontados pelo novo relatório da ONU é o fato de a pandemia estar aumentando a exclusão e a desigualdade. Cerca de 34,3 milhões de pessoas desabarão para baixo da linha de extrema pobreza em 2020, com 56% desse flagelo social ocorrendo nos países africanos. Outras 130 milhões correm o risco de também se somarem a esse contingente. Se tal quadro não for revertido, será um grande retrocesso nos esforços globais para erradicar a miséria e a fome, um dos principais desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030 da ONU.



Diante da presente crise, numerosos governos instituíram medidas de estímulo fiscal, equivalentes a cerca de 10% do PIB, para combater a pandemia e minimizar seus impactos nos meios de subsistência, acentua o relatório. Porém, a maioria das economias em desenvolvimento, já sobrecarregadas com déficits crônicos e níveis altos de dívida pública, como o Brasil, enfrenta dificuldades para adotar medidas eficazes. Nestes, as ações contingenciais, em média, representam menos de 1% do PIB. Não se contesta o aumento dos gastos ante a situação de calamidade, mas se sabe que o restabelecimento do equilíbrio das contas públicos é muito complexo.

Abordando o gravíssimo cenário mundial apontado pelo estudo, Elliott Harris, economista-chefe da ONU e secretário-geral-adjunto de Desenvolvimento Econômico, fez uma análise bastante lúcida: "O ritmo e a força da recuperação da crise não dependem, apenas, da eficácia das medidas de saúde pública na redução da propagação do vírus, mas, também, da capacidade dos países de proteger empregos e rendas", destacou. No Brasil, outro problema, além do vírus, é o risco político, que vem se acentuando muito nesses últimos meses.