Pandemia eleva angústia com infertilidade

Dr. João Pedro Junqueira Caetano

Ginecologista e especialista em reprodução

assistida da clínica Pró-Criar





Na área médica, junho é tradicionalmente reconhecido como o Mês Mundial de Conscientização da Infertilidade. A data foi instituída para estimular o debate e chamar a atenção sobre o distúrbio que acomete entre 50 a 80 milhões de pessoas em todo o mundo - só no Brasil, são cerca de 8 milhões -, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Porém, neste ano, o tema ganhou uma nova abordagem: com a pandemia de COVID-19, os protocolos e procedimentos para tratamentos de fertilidade tiveram que ser revistos pelos órgãos competentes e, tanto especialistas quanto pacientes, vêm se adaptando a essa nova realidade.





O que as sociedades médicas de reprodução do Brasil, bem como a Anvisa, têm recomendado para que haja avaliação criteriosa de cada quadro antes do início do tratamento. Alguns casos são considerados de urgência, a exemplo dos oncológicos e outros em que o adiamento possa causar maior dano e até infertilidade irreversível, seja por idade avançada ou comprometimento da reserva ovariana. Todas as demais situações, como pacientes com endometriose grave, cistos nos ovários, entre outros distúrbios, devem ser avaliados pelo comitê médico das clínicas para certificar a necessidade ou não de início imediato de tratamento.





Em geral, as causas da infertilidade começam a ser investigadas após 12 meses de tentativas sem o uso de qualquer método contraceptivo. Se a mulher tem mais de 35 anos, o prazo para a investigação diminui para seis meses de tentativas de forma natural, já que a partir dessa idade sua capacidade reprodutiva diminui, progressivamente. Porém, é importante esclarecer que a infertilidade não é um problema exclusivo da mulher: em 20% dos casos, os fatores dizem respeito ao casal, simultaneamente; 40% dos casos estão relacionados somente ao homem e os outros 40% à mulher.





Vários motivos podem ocasionar esse distúrbio. Nas mulheres, os mais comuns são a síndrome do ovário policístico, a baixa reserva de óvulos, a endometriose e a obstrução nas trompas. Já nos homens, varicocele (dilatação das veias que drenam o sangue dos testículos, também chamada de varizes das veias testiculares), distúrbios hormonais e infecções que possam causar alterações nos espermatozoides, além da própria vasectomia, são considerados fatores. Pessoas com histórico de infertilidade na família ou que precisaram fazer quimioterapia ou radioterapia também têm um risco maior de ter perda na fertilidade.





É importante entender que o período atual traz muita angústia e ansiedade para aqueles que convivem com esse problema, principalmente pela iminência de ter que postergar os planos de engravidar. Cabe ressaltar que doença não é apenas aquilo que dói fisicamente, mas também aquilo que dói emocionalmente. Portanto é preciso que os médicos tenham sensibilidade para ajudar e orientar seus pacientes nesse momento delicado.