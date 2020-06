Um presidente que mudou o Brasil

Hernani José de Castro

"O lema de nossa bandeira nos leva à recordação de JK, parecendo não voltar mais. Em 1956, ocupou a cadeira do mais alto cargo do país no Palácio do Catete, na antiga Guanabara, um dos raríssimos estadistas nascidos em nossa terra. Cumprindo promessa de campanha, desenvolveu o Brasil em 50 anos em apenas um mandato de cinco anos. Construindo Brasília, inaugurou o Palácio da Alvorada, onde permaneceu até passar a faixa presidencial. Meia década de democracia pura. Em seu discurso de posse, prometeu governar a nação em 'clima de ordem e paz' – não desviou deste caminho. O período de JK, como era e é sempre chamado, foi de tanta alegria para a população que deu à nossa seleção verde-amarela o primeiro campeonato do mundo, tendo esta euforia do povo atraído tão importante troféu. Não se jogou fora bilhões e bilhões de reais - à época outra moeda - em construções de estádios, durante seu mandato, tentando agradar a 'gregos e troianos'. A alegria interna do país era contagiante. Suas obras geraram

milhões de empregos e até 'candangos' nordestinos, trabalhadores na construção da capital federal, transformaram suas vidas como num Éden. Em sua posse, criou-se uma rusga no meio militar, porém, alguns integrantes da alta cúpula das Forças Armadas deram-lhe condições de assumir o Catete, como era o desejo de toda a população brasileira, tendo 'paz e respeito em todo o território nacional' – conforme prometeu. Cumprindo a programação prometida e até hoje lembrada, também, além fronteiras. Os que lhe deram cobertura em sua posse deveriam lembrar o grande benefício gerado com esse apoio."