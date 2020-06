Ivan Print

Itabira - MG





"'José Roberto Rato' já foi mal intencionado. Viajou com a

delegação do Flamengo e hospedou-se no mesmo hotel em Goiás, tomou café de manhã e almoçou junto com os jogadores e ainda deu entrevista após o jogo, falando que tinha recebido informação que o Galo ia catimbar. Ninguém esquece esse roubo. Duvido que ele tenha coragem de andar por qualquer cidade de Minas Gerais."