Crédito para os pequenos

Flávio Roscoe

Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg)





Lançamos ontem, em Minas Gerais, o Movimento Estímulo 2020, com o objetivo de apoiar micro e pequenas empresas sufocadas pela COVID-19 e que correm sério risco de quebrar. Estamos colocando à disposição desse segmento um crédito no montante inicial de R$ 100 milhões, com condições absolutamente especiais de juros, prazos e burocracia zero. Ao assim fazer, nos associamos à iniciativa do empresário Eduardo Mufarej, idealizador do movimento e que tem em seu currículo notáveis realizações, entre elas o patriótico RenovaBR, criado para mudar a cena política brasileira por meio da seleção e eleição de candidatos verdadeiramente comprometidos com o país, contrários a práticas deletérias que há décadas penalizam a sociedade brasileira – o corporativismo, fisiologismo, demagogia e a corrupção.





Lançado há pouco mais de um mês, em São Paulo, o Movimento Estímulo 2020 já contabiliza resultados significativos. Somados, os valores captados em Minas e em São Paulo já são de R$ 130 milhões, com o atendimento de mais de duas centenas de empresas, de 14 setores de atividades, com a liberação de empréstimos de R$ 80 mil em média. As empresas beneficiadas vão aplicar esses recursos em capital de giro, pagamento de salários de funcionários e fornecedores de insumos. Esse socorro representa a preservação de milhares de empregos.





O Estímulo 2020 chegou a Minas pelas mãos dos empresários Eugênio Mattar e Rubens Menin, membros do Conselho Estratégico da Fiemg e que nos trouxeram a ideia. Ambos fazem parte de um movimento empresarial do qual podemos e devemos nos orgulhar – de profunda conexão com a sociedade, com ações de forte engajamento e responsabilidade, princípios importantes da filantropia. Aqui, no nosso estado, estamos trabalhando com objetivos ousados, a partir da criação de um fundo especial que já nasce com a expressiva soma de R$ 100 milhões, integralizados pela doação de empresas mineiras e pela abertura de linha especial de crédito pelo Sicoob-Credifiemg, cooperativa de crédito vinculada à Federação das Indústrias de Minas Gerais.





Os beneficiários são, necessariamente, empresas e empresários vitimados pela tragédia da COVID-19. Embora lançado há menos de 24 horas, as perspectivas de resultados são de entusiasmar: cálculos feitos por Rubens Menin indicam que os recursos já captados são suficientes para atender a 1.200 empresas que vão gerar – ou preservar – pelos menos 60 mil empregos, entre diretos e indiretos. Empresas interessadas já podem se candidatar. As condições são de fato especiais: juros máximos de 7% ao ano, carência de três meses e prazo de 18 meses. E com mais uma vantagem muito especial: sem nenhuma burocracia. É só acessar o site www.estimulo2020.org.





Há, com certeza, razões objetivas para a preocupação com as micro e pequenas empresas e, via de consequência, a criação do Movimento Estímulo 2020. No país, os nove milhões de micro e pequenos negócios são responsáveis pela geração de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) – quase R$ 2 trilhões. São responsáveis, igualmente, por cerca de 52% dos empregos com carteira assinada e 40% dos salários pagos. Em Minas, são mais de dois milhões de micro e pequenos negócios, com participação expressiva na geração de empregos com carteira assinada e informais.





É importante registrar, também, a importância social dos micro e pequenos negócios, que são intensivos na geração de empregos e, por sua capilaridade, estão presentes em todas as regiões do estado. É igualmente relevante assinalar que micro e pequenos negócios, formais e informais, são, na maioria das vezes, responsáveis pelo primeiro emprego dos jovens, mineiros e brasileiros, que chegam ao mercado de trabalho. Um exemplo emblemático são as padarias. Não há, certamente, entre os mais de cinco mil municípios brasileiros – são 5.570 –, um único que não tenha pelo menos uma padaria. Nos 853 municípios mineiros não é diferente.





Há exatos 15 dias, aqui mesmo neste espaço, publiquei o artigo “Tempos de reconstrução”, informando à sociedade as ações desenvolvidas pela indústria mineira para atender a população na área da assistência médica, também com o apoio irrestrito e incondicional de empresas mineiras que se mobilizaram e se cotizaram para gerar recursos – superiores a R$ 100 milhões – destinados à construção de hospitais de campanha, aquisição e compra de respiradores, de álcool em gel e outros produtos prioritários neste momento. Felizmente, a situação da pandemia em Minas está sob controle, quando comparada a outras regiões do país.





O Movimento Estímulo 2020, como se vê, é o verso desta moeda. À medida que nos aproximamos cada vez mais do final da tragédia da COVID-19, é preciso preparar o ambiente para que as rodas da economia e da indústria voltem a girar em toda a sua plenitude, cumprindo a missão de gerar riqueza para o país e empregos para os trabalhadores. Nessa direção, necessariamente, o melhor caminho é exatamente começar pelo apoio aos pequenos negócios. E é isso, exatamente, o que estamos fazendo ao lançar o Movimento Estímulo 2020. Com entusiasmo, confiança e a crença de que não há limites para pessoas e organizações que se empenham verdadeiramente em transformar a realidade na qual estão inseridos.