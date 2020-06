Legislativo e MP

Jarbas Soares Júnior

Ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e ex-conselheiro nacional do Ministério Público





Grosso modo, o Parlamento é uma assembleia de cidadãos eleitos pelo povo para representá-lo. Dotado de soberania, o Estado é a organização política que controla e administra uma nação. São três os seus elementos: povo, território e governo. O povo é o elemento principal, a razão de ser do Estado. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, assegura, no Brasil, a Constituição da República.





Nas repúblicas presidencialistas, esse poder estatal é dividido, basicamente, em três funções: a executiva, a legislativa e a judiciária, na clássica divisão de Charles Montesquieu. Um controla o outro, sem hierarquia. O Poder Legislativo faz as leis; o Poder Executivo governa conforme as leis; e o Poder Judiciário julga nos termos das leis. Por isso, o filósofo inglês John Locke, que viveu no século 17, pontificava que o Poder Legislativo é o poder supremo, pois dele emanam os demais.





O Poder Legislativo, aos olhos do povo, é o menos forte dos poderes. Não está inserido nas interfaces que a sabedoria mineira do falecido deputado Zezinho Andrada definia como poder: não nomeia, não demite, não coleta, não paga (Poder Executivo), nem prende e nem solta (Poder Judiciário). Além disso, no Poder Legislativo, o poder não é identificado por uma pessoa, se expressa por maiorias. No Brasil, somente na Câmara dos Deputados são 513 integrantes. Enquanto isto, no Poder Executivo, há um mandatário, e os demais são subordinados. No Poder Judiciário, as decisões finais, normalmente, são coletivas, três, cinco juízes, ou 11, como no STF, mas sabemos a força da caneta de um juiz apenas, basta ver a Operação Lava-Jato.





Mas é um ledo engano achar que o Legislativo é um poder paquiderme, não o é. Podemos dizer que o Poder Legislativo é uma espécie de pai dos demais poderes, pois ele define o alcance dos demais. É o mais legítimo poder, porquanto todos os seus membros são eleitos pelo povo. No Poder Executivo, apenas o chefe de governo é eleito; o Poder Judiciário não tem voto algum, nem o Ministério Público. Os legisladores são cidadãos extraídos do extrato social, suas diferentes culturas, mundos, cores, riqueza e pobreza, homens, mulheres, doutores, analfabetos, índios, brancos, negros, pardos, importa apenas a idade mínima e a condição de eleitor. E o voto, claro.





Também o Poder Legislativo é o criador do Ministério Público. Não fosse o Parlamento, o MP nada ou quase nada seria, talvez apenas uma instituição acessória como foi num passado recente. E muito menos seria esse modelo brasileiro único no mundo, independente e autônomo, dotado de garantias e um extraordinário poder de iniciativa.





O MP também detém parcela do poder estatal, é o braço da persecução penal do Estado, "o dono" da ação penal pública. É o autor de mais de 90% das ações civis públicas propostas. Para tanto, foi dotado das ferramentas legais necessárias ao cumprimento dos seus inúmeros misteres. Foi o Parlamento que delegou esses poderes (atribuições) do povo ao MP.





No modelo brasileiro, o MP tem status de instituição constitucional permanente, não pode ser extinto. É essencial ao funcionamento da Justiça, pois sem o MP não existe Justiça. Cabe ao MP o poder-dever de defender o regime democrático, portanto, o de zelar pelo pleno funcionamento dos poderes e instituições públicas. Cumprir as leis, fazer cumprir as leis, tudo é dever do MP. Podemos dizer, pois, que a relação do MP com o Poder Legislativo é filial (filho pródigo, dizia um ex-deputado admirado pelo MP).





Portanto, parafraseando o professor Raul Machado Horta, todos os poderes e o MP devem guardar estima ao Poder Legislativo, o poder do povo. Por ele o povo fala, manda, determina, autoriza e impede.





No Brasil, talvez no mundo, há uma tendência a deslegitimar os mandatos populares, atribuindo ao Parlamento as mazelas da sociedade. É até natural, o povo está descrente. Mas onde não há maçãs podres? Desvios de finalidade existem em todos os poderes e no MP; afinal os órgãos são compostos de seres humanos que, por si, são falíveis. No caso de vereadores, deputados e senadores que desonrem os seus mandatos há gravames, a Justiça e o próprio Parlamento têm meios de extirpá-los da vida pública. No entanto, os parlamentares somente adquirem esse status com o meu voto, o seu, o nosso. Temos que lembrar, também, que esses mandatos têm prazos e são renovados a cada quatro anos. Ninguém foi ungido, todos saíram das ruas, das esquinas, dos bairros, das universidades, dos becos, das favelas, dos aglomerados, do interior, da capital. Mas reconhecer a legitimidade dos eleitos é um dever de todos, do MP especialmente. Tudo parece muito claro.





Minas Gerais vem dando seguidos exemplos da boa política nos três poderes. Agora sob a liderança do jovem deputado Agostinho Patrus, de rica tradição política, a Assembleia Legislativa vem, há algum tempo, retomando o seu protagonismo político e a confiança do povo mineiro, outrora arranhada pelos desvios de um passado já distante.





Portanto, respeitadas independências e autonomias, o MP deve dar as mãos ao Parlamento para uma agenda comum. Podem construir, juntos, muitas coisas boas para o estado, como um sistema comum de fiscalização da aplicação dos recursos públicos estaduais e das transferências para os municípios, ou ações sociais de alta relevância social, como foi a campanha "Mar de lamas nunca mais". Infelizmente, aconteceu a tragédia da Vale em Brumadinho, mas a lei, que pode ser aperfeiçoada, estava aí para garantir respostas rápidas.





A criatura de hoje, que cresceu e tomou corpo (MP) não deve ter receio de receber as críticas do criador (Parlamento) e corrigir os seus desalinhamentos. Também não pode ter medo de apresentar os erros do criador e buscar soluções, por isso existe. Mas, antes de tudo, deve respeitá-lo. Assim, o grande conjunto das instituições democráticas estatais funcionará melhor, com independência, harmonia e, sim, solidariedade. Isso se chama República.