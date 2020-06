O novo caminho sustentável

Leonardo Lima

Diretor corporativo de desenvolvimento sustentável da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo





Capacidade de adaptação, agilidade, flexibilidade. A maioria das grandes organizações estão acostumadas a responder a essas premissas, mas, nos últimos meses, elas se tornaram mais relevantes do que nunca. Muitos setores já possuíam medidas para proteger a saúde de seus funcionários e clientes e, mesmo assim, viram a necessidade de reforçá-las e, até mesmo, repensá-las. Foi o que ocorreu com o setor de alimentação rápida, que precisou adaptar sua operação às novas diretrizes que garantem a máxima segurança, para impedir a propagação do novo coronavírus.





O mundo mudou e, do ponto de vista das empresas, lidamos com consumidores que também adquiriram um novo olhar. O consumo responsável se tornou ainda mais protagonista e as ações de impacto social e ambiental assumiram importância absoluta para os negócios. Em um cenário que ainda é visto e pensado com incerteza, e diante de um futuro cheio de perguntas, as empresas devem adotar um papel fundamental para continuar gerando e liderando essa mudança, além de tornar a realidade pós-pandemia muito mais sustentável.





As grandes empresas têm a missão de gerar um impacto positivo nos mercados em que operam e fomentar projetos sustentáveis incorporados no coração de seus negócios. Dessa forma, em conjunto com os fornecedores com os quais trabalham, as operações devem propor a implementação de programas para reduzir a pegada de carbono na produção de suas matérias-primas.





O compromisso com o meio ambiente também é uma parte importante da experiência que os clientes têm com as marcas. Isso foi confirmado, recentemente, quando bares e restaurantes pararam de fornecer canudos plásticos em diversas cidades do país. Com essa iniciativa simples, foi possível eliminar o descarte de toneladas de plástico no meio ambiente. Hoje em dia, o mercado já desdobra esse movimento em novos projetos, como a remoção de tampas de bebidas e a modificação de materiais de embalagem, entre outros.





O consumo de materiais com uma vida útil curta é um dos muitos problemas com os quais lidamos diariamente. Em um contexto em que estamos repensando a normalidade, queremos nos apoiar em larga escala para expandir a responsabilidade e criar o novo caminho da sustentabilidade para todos. Todos os dias, devemos ter consciência do nosso planeta, porque temos apenas um e é uma tarefa de todos cuidar e respeitá-lo.