Que presente! Que loucura é esta?

Fábio P. Doyle

Da Academia Mineira de Letras

Jornalista

Que loucura é esta? O mundo, este nosso planeta, nunca foi muito bom da cabeça. Alguns de seus milhões de habitantes sempre se comportaram de forma bastante insana. Mas a doideira agora está mais generalizada, com efeitos imprevisíveis que afetam todos, de forma espantosa, praticamente no mundo todo.





É uma situação crítica que assusta e apavora. As pessoas, os governos, as nações. Todos temem o pior, pois apelos de moderação e ameaças de reação e punição não têm tido nenhum resultado positivo. Especialmente na contenção da violência, da turbulência que toma conta das ruas. E encontra respaldo lamentável, aqui no nosso Brasil, nos círculos oficiais que envolvem, imaginem, integrantes dos poderes constituídos da República.





A violência maior, mais revoltante, mais covarde, condenável e injustificável, aconteceu nos EUA. Aquela que envolveu um policial desumano, criminoso frio e bárbaro que prendeu George Floyd, um homem negro suspeito de tentar pagar uma compra em um supermercado com cédula de US$ 20 supostamente, não comprovadamente, falsa, e o matou, já caído no chão e algemado, sufocando-o com seu joelho, apertando o pescoço da vítima. Cometeu o crime apesar dos apelos do jovem negro e diante da omissão conivente dos três ou quatro policiais que estavam ao lado, e dos protestos dos cidadãos que a tudo viam.





Como seria natural, o ato covarde e motivado, certamente, por um racismo criminoso que ainda contamina muitos insensatos, provocou protestos da população consciente e bem formada, não apenas nos Estados Unidos, mas em quase todo o mundo. Passeatas, manifestações pacíficas começaram a ser registradas em todas as cidades norte-americanas, todas exigindo, como deveriam, punição rigorosa do bandido vestido de policial, e de seus companheiros, não apenas sua demissão, mas condenação às penas mais severas da legislação penal daquele país.





As manifestações começaram pacíficas, mas logo se transformaram em violentas, com quebra-quebra, lojas destruídas, assaltadas, carros particulares e viaturas policiais incendiados por arruaceiros infiltrados entre os que protestavam pacificamente, com discursos, faixas e cartazes. Foi, aparentemente, o sinal dado e seguido por contingentes consideráveis de manifestantes em muitos países. Lamentável que uma causa tão justa tenha sido deturpada e estendida por mais de dez dias nos EUA e na Europa, na África, no Oriente. E inspira, tudo indica, os que apedrejam os adversários políticos no Brasil. Triste e revoltante.





Precisamos parar para pensar, a fim de evitar o que está acontecendo lá fora e aqui dentro. Paz, harmonia, união de esforços de todos, especialmente dos integrantes dos três poderes republicanos, que se enfrentam, se acusam, se agridem, de forma vergonhosa e mal-educada, em público, diante de toda a nação estarrecida e envergonhada. Paz, harmonia, união de esforços que todos devem fazer e dedicar no combate ao mal maior que nos atinge, aflige, isola, paralisa o país e sua economia, a pandemia, o coronavírus, que adoece e mata indiscriminadamente. A peste que nos foi transmitida pela omissão dos chineses, no passado com governos mais solidários com a humanidade.





Antigamente, dizia-se para um presente que nos causava danos, de "presente de grego" (cavalo de troia), com todo o respeito pela Grécia que visitamos, amamos e admiramos pela sua história e pelos seus sábios e filósofos. Hoje, também com todo o respeito pela China e por todos os seus habitantes, tão amigos e cordiais, muitos já batizaram o terrível vírus de "presente de chinês". Em ambos os casos, acredito, um exagero verbal não fundado na realidade.