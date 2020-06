Reserva de emergência na pandemia

Fabien Tournier

Diretor administrativo-financeiro do Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan

Com o passar dos meses e até dos anos, vamos descobrir uma série de lições deixadas pela pandemia da COVIDd-19. Porém, alguns dos aprendizados já foram identificados nas primeiras semanas do isolamento social.





No aspecto econômico, em graus diferentes, verificamos que quase todos foram afetados: empresários, trabalhadores formais e informais e autônomos. E é dessa situação que tiramos uma das lições: todos precisamos ter uma reserva de emergência.





Em função da crise ocorrida no Brasil nos últimos anos, muitas pessoas não tinham reserva de emergência, o que é compreensível. Porém, a pandemia mostrou que mesmo nos momentos de dificuldades, precisamos nos prevenir.





Não há um consenso em relação ao número de meses do orçamento mensal que deve corresponder à reserva de emergência. Porém, o mais adequado e seguro é que ela seja equivalente a seis meses das despesas mensais.





Com a redução da Selic ao menor nível da história (3%), a poupança está perdendo competitividade frente a outras opções de renda fixa, já que ela rende 70% da Selic mais a taxa referencial, que está zerada. Para 2020, o Boletim Focus, pesquisa com instituições financeiras divulgada semanalmente pelo Banco Central, prevê inflação oficial pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 1,59%.





Dados do Bacen apontam que a captação líquida (depósitos menos saques) da caderneta de poupança atingiu R$ 30,459 bilhões em abril, valor recorde da série histórica para um mês desde 1995. O que muitos dos investidores da poupança não sabem é que hoje seu rendimento é de 2,1% ao ano – uma das rentabilidades mais baixas na renda fixa.





Se a poupança não é mais tão rentável, o ideal é investir em um Certificado de Depósito Bancário (CDB) de liquidez diária, com taxa acima de 100% do CDI de uma instituição sólida, pois garante liquidez imediata, ou seja, pode ser sacado a qualquer momento. Evitam-se, portanto, resgates e perdas em aplicações de longo prazo, a necessidade de fazer um empréstimo, entrar no cheque especial ou, na pior das hipóteses, tornar-se inadimplente.





Além dos CDBs de liquidez diária tradicionais, já existe no mercado CDB com taxas escalonadas, que aumentam com o passar do tempo. Na prática, além de poder ser resgatado diariamente, ele permite que a rentabilidade do investimento aumente com o passar dos meses. Então, esse produto é uma ótima opção intermediária para o cliente que quer ter liquidez diária, mas que acredita que não usará o recurso logo nos primeiros meses. Portanto, ótima opção para a reserva de emergência.





Não importa o seu padrão de vida, quanto você tem guardado, o seu perfil como investidor ou se prefere renda fixa ou variável. O fato é que todos precisam de uma reserva de emergência em um produto de liquidez diária, com boa rentabilidade e em uma instituição sólida.





Algumas coisas mudaram bastante na nossa vida nessa pandemia. Mas a necessidade de organizar a nossa vida financeira e ter uma reserva financeira é, sem dúvida alguma, uma das principais lições que esta crise nos deixa.