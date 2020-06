A vida imita a literatura. Em 1953, o escritor inglês Ian Fleming criou o agente secreto 007. A serviço de Sua Majestade, o pe- rito em artes marciais, cercado de charme, elegância e belas mulheres, combatia o mal pelo mundo. O 00 que ostentava dava-lhe licença para matar. Levado para o cinema, o perso- nagem ganhou notoriedade nos cinco continentes.





Cena que viralizou na internet há uma semana lembra a obra de Fleming. Trata-se do cruel assassinato do norte-americano George Floyd pelo agente policial Derek Chauvin. Com a conivência de três colegas fardados, ele sufoca, com a pressão do joelho sobre o pescoço, o homem algemado que gemia a frase "não posso respirar". A tortura durou quase nove minutos. Floyd morreu pouco depois. Era negro.





A resposta veio em manifestações antirracistas formadas por brancos e negros que tomam as ruas de Minneapolis, palco do homicídio, e se espalham por 75 cidades dos Estados Unidos – 25 delas declararam toque de recolher e 15 estados recorreram à Guarda Nacional. Cartazes e faixas exibem os dizeres "Vidas negras importam"; "Não posso respirar"; "Sem justiça não há paz".





De norte a sul, de leste a oeste, multidões protestam contra a violência policial – algumas pacíficas, outras marcadas por confrontos, saques e incêndio de carros e prédios. Em Washingthon, diante da Casa Branca, sede do governo dos EUA, os embates obrigaram o pre- sidente Donald Trump a se refugiar em um bunker.





O homicídio de Floyd foi a gota d’água no mar de tensões raciais que se acumulam no país. É conhecida a violência com que policiais abordam negros, considerados suspeitos em razão da cor da pele. Protegidos pela imunidade qualificada – mecanismo semelhante ao excludente de ilicitude proposto pelo então ministro Sérgio Moro e rejeitado pelo Congresso –, eles têm licença para matar.





Sistematizada em decisões da Suprema Corte, a doutrina quase impossibilita a condenação judicial de policiais envolvidos em atos de abuso e barbárie. Somam-se ao preconceito os efeitos da COVID-19, que, além de vidas, ceifou postos de trabalho: 40 milhões de norte-americanos estão desempregados, a maioria afrodescendente ou de origem latina.





O clamor dos manifestantes é um grito de basta. Basta ao racismo estrutural que, nas palavras do prefeito de Nova York, é “veneno que permeia a vida de negros todos os dias”. O recado dos protestos é claro. Não se aceita a brutalidade física e simbólica representada pela morte de Floyd. Matar imobilizados não é normal. Não pode ser normal – nem na ficção.