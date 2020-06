Infodemia: a pandemia de desinformação

Rodrigo Silva

Biólogo, doutor em ciências e coordenador do curso superior de tecnologia em gestão ambiental do Centro Universitário Internacional Uninter



Todos os dias, em nossos smartphones, computadores e TVs, temos uma verdadeira chuva de informação, e nem sempre é possível conferir a veracidade delas. Se acharmos que ela faz sentido para nós e pode ajudar o próximo, tratamos de encaminhar imediatamente para nossas redes de contato e, assim, a informação se dissemina (em uma velocidade absurda), seja ela verdadeira ou não. Realmente, não pensamos nas consequências disso; afinal, é só uma mensagem sobre um assunto polêmico ou que vai alimentar ainda mais uma discussão interessante, não é mesmo? Não é bem assim.

O termo "infodemia" significa epidemia de informações falsas. As pesquisadoras Emma Spiro e Kate Starbird, da Universidade de Washington (Seattle/EUA), estão investigando como a desinformação está se espalhando durante a pandemia da COVID-19 e como os conhecimentos científicos influenciam as percepções públicas.



O novo coronavírus, por exemplo, já foi tratado como arma biológica produzida em laboratório; já foi uma conspiração dos mais ricos do planeta para alterar os valores de compra e venda de ações; já veio do morcego, do pangolim; já foi culpa dos chineses, dos italianos; já foi letal e agora não é mais – até atribuíram ao papa Francisco a culpa pela disseminação desse vírus quando ele deu um tapa na mão de uma asiática. Brincadeiras à parte, tudo isso aconteceu em apenas dois meses, e isso nos revela um vírus não apenas como o causador de uma doença, mas como uma verdadeira arma de guerra de informações.



Essas incertezas nos trazem ainda mais angústia e ansiedade. No caso do coronavírus, as situações apresentadas no início da pandemia, por exemplo, levaram a desencontros de atitudes e ações entre os diferentes líderes mundiais. Até agora, não sabemos exatamente qual o grau de perigo em abandonar a quarentena para reacender a economia. Estamos entre a cruz e a espada.



Então, como podemos minimizar essa situação?



Primeiramente, refletir criticamente sobre a informação e, sempre que possível, checar a sua veracidade. Você também pode avaliar qual o grau de contribuição que aquela informação terá na vida das pessoas com quem você pretende compartilhar, ou seja, será que elas já sabem aquilo? É algo novo e que realmente trará algum benefício? Por fim, ter bom senso! Afinal, do que mais precisamos neste momento é união e solidariedade.