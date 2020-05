Cazuza, me desculpe, mas zero de ideologia

Rodrigo Ferraz

Empreendedor gastronômico e diretor do Grupo Albanos e do Projeto Fartura









O mundo, como todos sabem, está passando por um momento dificílimo devido à pandemia do novo coronavírus. Dizem que é o pior momento na história mundial. Difícil dizer, mas podemos afirmar que é uma das crises que chegou mais rápido. Sempre tivemos pandemias, mas o que difere agora é o acesso à informação e à velocidade da transmissão do vírus, devido aos avanços tecnológicos e de locomoção que a humanidade alcançou. O que não deixa de ser um paradoxo, pois não conseguimos conter um vírus. Um grande amigo me disse que ele veio para frear a velocidade, a competitividade, o egoísmo que a sociedade estava vivendo. Pode até ser. Pessoalmente, torço para que saiamos dessa lá na frente mais solidários, fortes e atentos à questão principal da vida, que é a saúde, essência da existência. Um ponto positivo é que, além da cooperação entre as pessoas, está acontecendo a cooperação entre as empresas, com flexibilização nas negociações e grandes doações para pesquisa e compra de equipamentos para a saúde. Fala-se em guerra, o que discordo, pois na guerra a intenção é destruir o inimigo e, nesta pandemia, o que tem que prevalecer é a solidariedade e a sobrevivência.





Chegando ao Brasil, não temos dúvidas de que nosso país é cheio de desigualdades sociais e econômicas. E há alguns anos passamos a ser um país dividido. O que antes se resumia a "direita" e "esquerda", agora se divide em quem apoia ou não a flexibilização do confinamento. Nessa questão, não pode ser levada em conta a ideologia, daí a minha discordância do gênio musical Cazuza. O sociólogo húngaro Karl Mannhein define ideologia dizendo que "determinados grupos podem estar, em seu pensamento, tão intensamente apegados a uma certa situação de interesses que já não lhes seja possível ver certos fatos, que abalariam seu sentido de dominação". Então, além de zero de ideologia, penso que os poderes públicos eleitos pela população não deveriam estar divididos, mas, sim, atuando de maneira convergente, levando em conta o interesse da sociedade que os elegeu. Suas decisões têm que ser amparadas nos estudos e pesquisas dos especialistas em medicina, que sabem que o paciente tem que voltar ao trabalho, mas tem que estar em condições mínimas de saúde. Não há dúvida de que o paciente deve retornar devagar, obedecendo às recomendações médicas. O problema é: quando?.





Para responder à essa questão, não podemos esquecer que nosso país tem vários "Brasis" em um só. Com diferentes situações de clima, densidade demográfica, hábitos, cultura e muita desigualdade econômica e social, o que afeta a propagação do vírus. Um exemplo para essa questão tão delicada e minuciosa é a situação diferente em cada estado. Uma decisão de flexibilização do confinamento que vale para Fortaleza, não necessariamente vale para Belo Horizonte. Os que defendem a reabertura falam que a drástica situação da saúde é inferior ao caos econômico que podemos viver. De outro lado, quem defende o confinamento diz que a vida não pode ser recuperada, mas a economia sim, por meio de reformas de que nosso país já precisava e que agora são mais necessárias do que nunca.





Como empresário da gastronomia, humildemente, não consigo chegar a uma conclusão. O que acredito é em um capitalismo consciente, em que as empresas tenham seu lucro, gerem empregos, mas tragam outros benefícios para a sociedade, solidários e sociais. Minha ideologia, meu partido é o do BEM. Quem fizer visando ao BEM terá o meu apoio e solidariedade, seja de esquerda, centro ou direita. Não acredito em radicalismo e, como dizia meu bom e saudoso pai, Amadeu Ferraz, tudo em excesso é ruim.





Também como empresário, estou tentando não sofrer, estou olhando para a frente, aproveitando a crise como um desafio para a criação de novas formas de negócio, cuidando dos meus funcionários, para atravessar este momento da melhor forma possível. Tanto do ponto de vista pessoal como profissional e, principalmente no Brasil, a única certeza que temos, além da morte, é a incerteza. Ela nos leva à angústia e ao medo. Quanto mais tentamos controlá-la, mais ficamos ansiosos e mergulhamos na correria, como um cachorro correndo atrás do rabo. A melhor forma de cortar esse círculo maldoso é aceitar o que a vida nos coloca e focar no presente, fazendo o nosso melhor possível. Copiando a frase do amigo Ricardo Rodrigues, da Abrasel/MG, não dá para viver mais um dia de cada vez, temos que viver um minuto de cada vez.