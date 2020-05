Mais crise? Moro é impatriota?

Fábio P. Doyle Da Academia Mineira de Letras Jornalista

"Pleitear que seja divulgado o vídeo da reunião ministerial, com assuntos confidenciais e até secretos, para atender interesses políticos, é um ato impatriótico, quase um atentado à segurança nacional". Foi o que disse o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo federal. E mais não seria necessário acrescentar.





O ministro, um dos generais convocados para depor no processo instaurado por provocação do Sr. Sérgio Moro, para atingir o presidente Bolsonaro, definiu com exatidão o que na verdade o ato significa: "Um ato impatriótico". E, sem precisar explicitar, chamou o Sr. Moro de impatriota, acusando-o de "quase" atentar contra a segurança nacional.





E agora, Sr. Sérgio Moro? O general Augusto Heleno define e condena sua conduta irrefutávelmente desonesta, que tanto mal está fazendo ao nosso país. Onde enfiar a cara suja de tanta torpeza?





Tudo isso em meio a tanta crise, a tantos problemas que atingem a toda a nação, e que exigem dos governos federal, estuduais, municipais, especialmente do primeiro, dedicação e empenho totais. Perde-se muito tempo discutindo, acompanhando, respondendo, contestando denúncias quase sempre infundadas, acusações levianas, desacompanhadas das provas indispensáveis. O alvo permanente dos acusadores, no caso liderados pelo ex-juiz federal Moro, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Exatamente aquele que transformou o juiz curitibano em poderoso titular do Ministério da Justica, acoplado à Segurança Pública.





A situação se agravou, na semana passada, com a gravação, sempre feita, de reunião promovida por Bolsonaro, em abril, de seus ministros, diretores setoriais, principais assessores, para uma conversa informal - a reunião não faz parte da agenda oficial - sobre as atividades de cada um, sobre problemas e dificuldades que enfrentam, na busca coletiva de soluções. É evidente que declarações e queixas são feitas sem a preocupação de evitar excessos verbais. Como acontece na conversa descontraída de um grupo de companheiros, de colegas, de amigos. Na certeza de que tudo ali falado permanecerá apenas entre eles, cidadãos confiáveis e discretos.





Um dos participantes, o então ainda ministro Moro, surpreendeu pelo tanto que falou, que perguntou, que provocou, um comportamento que não lhe é habitual. Deu a impressão, pelo que notei de suas declarações posteriores, que havia preparado um roteiro, com a experiência de juiz criminal, para incriminar o presidente. Buscou envolver até mesmo os ministros-generais. Achou, com seu advogado, ter alcançado seu objetivo, dando sequência ao roteiro ao pedir ao STF determinasse a divulgação integral da fita que gravou a reunião.





O tiro, perdão pelo lugar comum, saiu pela culatra. Quase todos os participantes negaram veracidade à acusação maior por ele feita, a de que Bolsonaro teria tentado influir no trabalho da Polícia Federal, e insistido na demissão do seu diretor-geral e do superintendente no Rio de Janeiro. Especialmente os três generais. Com a acusação feita pelo ministro Augusto Heleno, reproduzida lá em cima, de ser impatriótica sua insistência na divulgação integral da fita, o que constrangeria aqueles que revelaram fatos alheios ao caso da PF, podendo até afetar a segurança nacional, a posição do ex-ministro ficou difícil, com queda acentuada de seu conceito como homem público.





Escrevo na sexta-feira para publicação no EM de segunda, dia 18. Daí não saber o que decidirá o ministro relator Celso de Mello, do STF, a respeito da divulgação total ou parcial da gravação. Sabe-se que o parecer do procurador-geral da República, dr. Aras, foi a favor da divulgação apenas dos trechos relacionados com a PF. É o que pensam todos os que não se deixam influenciar por ideologias estranhas nem por radicalismos mesquinhos. Mais uma crise





Jair Messias Bolsonaro não é perfeito, quem é? Tem defeitos, quem não os tem? Entre eles, o maior e que lhe causa mais danos, que lhe cria mais problemas e desgastes, já disse antes, é o bocorrotismo. Ele fala demais. Quem fala muito, diz o ditado popular, dá bom dia ao diabo. É o que está acontecendo com ele. Age como um rapazinho irresponsável, com todo o respeito pela comparação. Por falar muito, e de forma agressiva, provocou mais uma crise em sua administração, com o pedido de demissão do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, que alegou incompatibilidade e divergências com o presidente. Assim, se Bolsonaro continuar a falar o que não deve, de manhã e no fim do dia, para jornalistas que dele não gostam e trabalham para sua queda, criando problemas, alguns muito graves, não terá paz e tranquilidade para gerir a complicada engrenagem governamental e superar as crises que se acumulam, administrativa, política, de saúde, financeira. Infelizmente.

Esta é a dura realidade. Queira o bom Deus, que dizem ser brasileiro, restabelecer a paz e o bom senso perdidos. Sem retorno aos tempos escuros do passado recente de corrupção e safadeza de que nos livramos em janeiro do ano passado. Amém.