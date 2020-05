Hora de pensar ''nós'' e ''eles''

Daniel Castanho

Presidente do Conselho Administrativo da Ânima Educação e idealizador do movimento Não Demita





Quando a quarentena foi decretada, a necessidade de isolamento despertou um sentimento não tão nobre nas pessoas. Houve quem corresse para o supermercado para comprar álcool em gel e levar para casa uma quantidade incompreensível de papel higiênico. Da mesma forma, também os empresários ficaram preocupados com a situação e em um primeiro momento pensaram em demitir temendo um problema de caixa.





Esse foi o primeiro impacto. Mas, depois, quando as pessoas já estavam em casa e entenderam que havia outras pessoas em situação muito mais delicada – como o vendedor de cachorro-quente ou a manicure, que dependem do trabalho diário para garantir o sustento da casa –, houve um impulso de doar cesta básica e fazer alguma coisa para ajudar. Na própria Ânima, várias ações foram realizadas, os alunos se aplicaram em um trabalho de telemedicina, ajudamos na construção de um hospital de campanha e vamos ajudar a fazer um drive-thru de teste.





Atento a tudo isso, escrevi o manifesto #nãodemita, que foi lançado no primeiro dia de abril, pedindo a empresários que não demitam durante este período de crise. Certo de que uma única empresa não faria a diferença necessária, chamei outros empresários para abraçar a ideia. Logo de cara, 40 disseram sim. A partir desse momento, o manifesto tornou-se um movimento e, hoje, já são mais de 4.000 signatárias. São companhias de todos os tamanhos, que se comprometem a não demitir. Entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas serão diretamente afetadas por terem seu emprego garantido.





Nenhuma das empresas assumiu um acordo jurídico ao assinar o compromisso. Mas, sim, um acordo moral e ético. E a consequência disso é que os funcionários têm ficado mais orgulhosos e postado nas redes sociais a satisfação pelo que a empresa fez. Consumidores têm manifestado que só irão comprar de empresas que tivessem assinado. Também recebi depoimentos de executivos que falam: "Agora eu senti o que é ser empresário e o que é ser empreendedor". Até políticos têm comentado o movimento, cientes da importância dele para a recuperação pós-pandemia. Afinal, quanto maior o número de desempregados, mais tempo levará para a economia se reerguer.





Claro que nem todas as empresas podem se comprometer a não demitir. Algumas têm que demitir parte da equipe para garantir o emprego do restante. Se é assim, melhor não assumir a responsabilidade, porque pior do que demitir é fazê-lo depois de assinar um compromisso afirmando o contrário.





Por outro lado, as que puderem e não o fizerem estarão gerando um mal para a sociedade. Quem pode não demitir, deve assumir essa responsabilidade, mesmo que isso signifique comprometer o resultado do trimestre ou o resultado de curto prazo.





Nossa recuperação não será fácil. As empresas terão que ser criativas e repensar seu modelo de negócio. E estou certo de que a maior aliada no momento da retomada será a transparência. Pós-pandemia será a hora de abrir honestamente os dados, ouvir opiniões diferentes e incentivar os conflitos de ideias para decidir o que fazer, contando com a participação de todos.





Digo isso porque já passei por algumas crises. Em uma delas, no estouro da bolha da internet, éramos um grupo com 13 empresas pequenininhas. Todas quebraram. Fomos extremamente transparentes com as pessoas que trabalhavam conosco. Mostramos os números, os resultados, colocamos todas as variáveis na mesa encarando os funcionários como sócios, como pessoas que estavam na mesma situação. A única diferença entre nós é que eu tinha assumido o risco, mas de fato, todo mundo acreditava no negócio e adorava trabalhar ali.





Ninguém que passa por uma doença grave, perde um ente querido ou sofre um acidente continua o mesmo depois. Acredito que estamos passando por algo semelhante de uma maneira mais intensa e coletiva. Entendendo que precisamos nos ajudar, vamos repensar as relações e sairemos muito mais evoluídos desta crise.





O desafio exigirá uma liderança forte, que tome decisões rápidas. Alguém que assuma a responsabilidade, chame para si, busque e tente fazer a diferença. Caberá ao líder ser um grande maestro regendo todos os funcionários, que, por sua vez, serão empreendedores se arriscando com o CNPJ do outro.





Para além da garantia dos empregos, a onda de solidariedade que vimos nascer nesta crise do coronavírus será um caminho sem volta. É tempo de pensar na coletividade. A partir de agora, serão mais valorizadas as empresas que não pensam só em "si", tampouco pensam só no "nós", mas pensam também no "eles".