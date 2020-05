Um novo olhar para o mundo

Gilson E. Fonseca

Sócio e diretor da Soluções em Engenharia Geotécnica (Soegeo)





São incontáveis os livros, filmes, peças de teatro e outras manifestações culturais realizados em defesa de um mundo mais justo, humano e com paz permanente. Vários filmes fizeram sonhar muitas gerações. No início dos anos 1990, surgiu a grande esperança de um verdadeiro renascer. Nas empresas só se falava em gerência holística. Parecia, então, que a virada do milênio seria marcada por uma nova ordem mundial, com valorização humana jamais vista. Aconteceu o que os humanistas mais temiam: a exclusão social e a consequente concentração de renda só aumentaram, para níveis jamais imaginados. Apenas um jogador de futebol foi negociado por quase R$ 1 bilhão, enquanto vários Ph.Ds poliglotas não conseguem pagar suas contas. Os reis da informática e da inteligência artificial acumularam riquezas pessoais maiores que o PIB de vários países. Onde estão os artistas brasileiros intitulados "socialistas", com tantas críticas ácidas ao governo? O que eles têm feito nesta crise aguda, mesmo com polpudos patrimônios inflados com as benesses governamentais?





Hoje, poucos sabem o significado do holismo, e a palavra desapareceu dos bancos escolares e das mídias. Já com 20 anos do novo milênio, é triste constatar que essa mudança foi prorrogada, ou mesmo abandonada, por grande parte da sociedade. Entretanto, não se pode desanimar, já que as ideias nunca estarão perdidas, apenas latentes. Talvez os fracassos atuais podem mesmo ajudá-las a sair da hibernação. Essa perspectiva o poeta Rabindranath Tagore expressou muito bem ao dizer que "cada criança, ao nascer, traz a mensagem de que Deus não perdeu as esperanças nos homens". O misticismo oriental, com sua sabedoria multimilenar, sugere que não há só perda, por maior que seja, sem um ganho na frente. As perturbações econômicas atuais, mexendo com o bolso dos próprios ricos, podem fazê-los ver que o modelo socioeconômico atual está completamente errado. A crença na mudança pode estar fundamentada não só numa onda iluminista, mas porque não é possível continuar com tamanha concentração de renda, onde as cinco maiores economias do mundo controlam 55,4% (US$ 47,6 trilhões) das riquezas do planeta (US$ 85,91 trilhões). Complicadores aparecem ameaçando suas fortunas pela falta de clientes para adquirir seus produtos, terrorismo etc.





Hoje, uma pessoa comum do povo, que antes se fixava só nas novelas e jogos de futebol, também se informa sobre a bolsa de valores e o câmbio. No campo econômico, ela não pode ficar alienada do mercado. Não é à toa que a palavra capital deriva do latim capitale, que significa cabeça e está sempre acima do coração, não só na anatomia, é claro. Dessa forma, surgem fenômenos e situações novas. Quem não se lembra das "velhinhas de Minnesotta" que ganharam fama internacional ao mostrar esperteza no mercado de capitais? O que o mundo espera é que novas velhinhas que surgirem progridam, ganhem dinheiro que é justo, mas que também façam uma aliança da maturidade com ideias filosóficas e a sabedoria da experiência. Dessa forma, podemos esperar que o homem possa ficar no centro das coisas, pois, caso contrário, como estamos vendo, a maioria irá perder. O mundo necessita de um novo olhar, o olhar da compaixão.