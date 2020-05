Socorro imediato

Marcelo de Souza e Silva

Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte





Semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou a redução da taxa básica de juros (Selic) de 3,75% para 3% ao ano. É a menor taxa da história. Juros mais baixos são um estímulo para o movimento da economia, barateando o crédito, incentivando a produção e possibilitando novos investimentos. A redução foi motivada em virtude da crise econômica aprofundada com a pandemia do coronavírus.





Uma boa notícia, mas cujos efeitos podem ser inócuos a curto prazo. Explico a razão. Neste mesmo jornal Estado de Minas, no último sábado (9/5), foi publicada uma reportagem que estampava a seguinte manchete: "Crédito especial do governo não chega para as empresas mineiras". E, no linguajar jornalístico, o "bigode" complementava: "Pesquisa mostra que exigências e juros altos dos bancos travam a ajuda do governo para empresários. Só 6,4% conseguiram recursos".





Ao contrário da primeira, uma péssima notícia, com efeitos negativos imediatos em nossa combalida economia. Mas, ao menos para nós, não se trata exatamente de uma novidade. Desde o início da pandemia, quando o governo federal colocou várias linhas de crédito ditas especiais para socorrer o setor produtivo, nós, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), fizemos o alerta de que este dinheiro não chegaria na ponta.





Colocamos nossa equipe para checar as condições dessas linhas "especiais" e em todas havia duas coisas em comum. A enorme burocracia e as altas taxas de juros. Demos o grito para reduzir a burocracia e facilitar o acesso ao crédito, principalmente para os micro, pequenos e médios empresários, que são os que mais estão sofrendo neste momento. O motivo é simples. Para este segmento da economia, a expressão "capital de giro" está muito distante da realidade do dia a dia das empresas. A imensa maioria vive no limite para pagar as contas e sobrar um naco que garanta a sobrevivência.





No caso dos juros, fomos ainda mais ousados. Lançamos uma campanha nacional batizada de "Juro zero", onde procuramos sensibilizar os bancos públicos e privados a reduzirem drasticamente suas taxas nesse período da pandemia. A campanha conseguiu a adesão de várias entidades por todo o país e até surtiu algum efeito. Algumas instituições do nosso sistema financeiro reduziram suas taxas e ofereceram condições de crédito menos indecentes. Mas ainda estamos longe de alcançar o nosso objetivo.





A gente aplaude a iniciativa do Banco Central em promover mais uma redução de juros. Mas renovamos nosso alerta e pedido de socorro. Os recursos das linhas especiais, como diria o ministro Paulo Guedes, não podem continuar empoçados. Se o governo não se debruçar sobre esse assunto, imediatamente, para destravar o dinheiro, bilhões e bilhões de reais ficarão estagnados nos bancos enquanto milhares de empresas vão quebrar e milhões de pessoas vão ficar desempregadas.





Neste momento de profunda crise, o governo precisa ter esse olhar especial para os pequenos. Nunca é demais lembrar. Aqui em Belo Horizonte, o setor de comércio e serviços representa 72% do PIB da cidade e é o responsável por quase 1,5 milhão dos empregos. É muita gente correndo o risco de não conseguir sobreviver. A maioria dos estabelecimentos comerciais está de portas fechadas, sofrendo prejuízos que podem ser irreparáveis. Tomar medidas para a recuperação da economia a médio e longo prazo é muito importante. Mas, no momento em que estamos na UTI, qualquer iniciativa tem que ser pra já!