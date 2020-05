Isolamento incentiva leituras

Marília Paiva

Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região (MG e ES)

O isolamento social é uma realidade brasileira. As emoções relacionadas à pandemia decorrente do novo coronavírus são intensas, desde o medo da infecção até a ansiedade causada pela reclusão, ainda sem previsão para acabar. O estresse está atingindo muitas pessoas nesse cenário incerto. A melhor dica para enfrentar esse momento é investir em atividades que distraiam o pensamento e os sentidos, usando o poder das narrativas. Há opção melhor que deixar a imaginação viajar pelo mundo dos livros?



A leitura apresenta diversos benefícios relacionados à concentração e criatividade. O exercício de imaginar as características dos personagens, as interações, paisagens e as cenas é muito benéfico para o cérebro, estimulando competências e habilidades como a criatividade. O leitor pode se transportar para a história e se tornar parte do enredo como um observador, esquecendo-se um pouco dos acontecimentos do cotidiano. Desde histórias leves, com enredo divertido e de fácil compreensão, até construções literárias mais complexas e sofisticadas; de histórias fantasiosas e mágicas até obras que misturam ficção com fatos reais, muitas podem ser as escolhas para afastar os pensamentos de um cotidiano tenso. A prática da leitura apresenta ainda benefícios a longo prazo. Estudo do jornal Neurology apontou que os adultos com hábito de ler preservam as habilidades mentais por mais tempo, prevenindo o surgimento de sintomas de diversas doenças, como demência e Alzheimer.



O foco da leitura também pode estar nos estudos ou na capacitação profissional. O cancelamento das aulas propicia aos estudantes usarem o tempo para adiantar a leitura de artigos e livros importantes ou, até mesmo, investir em conteúdos complementares, adquirindo conhecimento extra. A tecnologia pode ser uma boa aliada com a disponibilização de diversos materiais on-line. Os profissionais também podem aproveitar para ler conteúdos que agreguem e melhorem a atuação diária, utilizando o tempo livre para sua capacitação.



As crianças também se beneficiam da leitura neste momento. Os pais devem aproveitar o tempo livre dos pequenos para incentivar ainda mais a formação da leitura como um hábito. Os pequenos estão acostumados à agitada rotina escolar e precisam de entretenimento. A leitura é uma ótima opção, sendo possível aproveitar os títulos existentes em casa, ou recorrer aos e-books e demais plataformas para leitura digital. Assim, quando o cotidiano escolar retornar à normalidade, a criança terá mantido e até aprimorado sua competência leitora.



O isolamento social e o momento atual implicam grandes preocupações, mas também podem ser uma interessante oportunidade de dedicação a práticas saudáveis que promovam a aquisição de conhecimentos e o ampliação do pensamento e da criatividade. Seja para viajar em mundos desconhecidos, seja para se aprofundar em outros conhecidos, os livros – seja em qual formato for – proporcionam experiências que podem mudar o cotidiano e amenizar os impactos da reclusão.