Veto e pressão corporativista

Mais uma vez, o corporativismo se faz ouvir e ameaça abafar questões mais urgentes com que se deparara a sociedade brasileira. No último lance de pressão de setores mais articulados do funcionalismo, o Congresso Nacional modificou projeto do Ministério da Economia que condicionava a ajuda financeira a estados e municípios, em meio à pandemia do novo coronavírus, ao congelamento dos salários dos servidores por 18 meses.





A proposta inicial da equipe econômica prometia alívio de cerca de R$ 130 bilhões aos cofres públicos, pressionados, como de resto todos os setores do país, pela crise provocada pela covid-19. A alteração do texto enviado ao Parlamento, porém, faria com que perto de R$ 90 bilhões deixassem de reforçar os caixas dos entes federados. A sinalização do Palácio do Planalto, de que vetará as alterações feitas por parlamentares, promete contornar a questão econômica – mas não a polêmica e menos ainda o atraso na tramitação da proposta, urgente para os combalidos cofres estaduais e municipais.





Depois de duras negociações com deputados e senadores, o ministro Paulo Guedes havia concordado em repassar, diretamente a governadores e prefeitos, R$ 60 bilhões nos próximos quatro meses, além de suspender dívidas junto à Caixa Econômica Federal e ao BNDES, temporariamente. A contrapartida exigida era, justamente, o congelamento dos vencimentos dos funcionários públicos até o fim de 2021.





Mas, com as alterações, a economia para as contas de estados e municípios seria reduzida para cerca de R$ 43 bilhões. Com as modificações, estima-se que o projeto autorizaria a manutenção dos reajustes de sete a cada 10 servidores estaduais e municipais, até dezembro do ano que vem.





A pergunta que fica é: qual seria a reação daqueles que não teriam direito ao reajuste? Estariam dispostos a se sacrificar em favor da maioria?. Não se pode esquecer que a folha de pessoal consome a maior parte dos já minguados orçamentos dos governos estaduais e das prefeituras, sendo os das áreas de saúde, educação e segurança os de maior peso.





Não há que se negar o valor do funcionalismo público, especialmente em um momento em que setores como saúde e segurança públicas são extremamente demandados. Porém, a proposta de manutenção do reajuste para a categoria surge no momento em que toda a sociedade é chamada a dar sua cota de sacrifício, devido aos impactos da crise sanitária na economia.





Estudos mostram que mais de 5,5 milhões de trabalhadores da iniciativa privada tiveram o salário reduzido ou o contrato empregatício suspenso. Diante desse quadro, a expectativa da sociedade é de que os servidores públicos, que, diferentemente da maioria dos trabalhadores, têm seus postos de trabalho e salários assegurados, também deem sua parcela de contribuição.





Da parte dos congressistas, as mudanças patrocinadas demonstram, mais uma vez, o compromisso inabalável com trincheiras eleitorais, em detrimento dos interesses maiores do país. É justo que não se cortem benefícios daqueles servidores que estão na linha de frente no combate à pandemia. Mas estender o reajuste de salários a quase dois terços do funcionalismo, na atual conjuntura, é no mínimo condenável. Resta observar agora como o Parlamento vai reagir ao veto anunciado a essas modificações.