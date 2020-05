Sedentarismo pode causar dores na coluna

Rodrigo D'Alessandro de Macedo

Ortopedista e especialista em coluna do corpo clínico do Instituto Mineiro de Ortopedia e Traumatologia (Imot)





Do dia para a noite, o confinamento social preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) alterou os hábitos de milhares de pessoas. Passadas algumas semanas, os resultados do sedentarismo já começam a aparecer na forma de quilos a mais na balança e em dores na coluna, por exemplo.

Esse problema, que é desencadeado por sobrepeso, artrose, fraqueza da musculatura abdominal e das costas, ganhou um novo aliado: o aumento do tempo que as pessoas têm passado assentadas na frente dos computadores ou assistindo à TV com a postura errada, para acompanhar o noticiário sobre o novo coronavírus.





Quem tem predisposição a ter dores na coluna sabe que tem de se cuidar neste momento. Seguir o tratamento médico à risca evita a piora dos sintomas. No entanto, os indivíduos que pararam de fazer atividade física também podem sentir esse tipo de desconforto depois de alguns dias.





Evitar o problema e minimizar as crises é possível. Uma caminhada dentro do apartamento ou no quintal, por um período de 20 a 40 minutos, é medida básica para manter a saúde da coluna em dia. Esse é o tempo recomendado também para quem tem bicicleta ergométrica ou esteira.





Para prevenir o enfraquecimento ósseo, um banho de sol diário de 15 minutos também é importante, já que promove a sintetização da vitamina D na pele e a absorção do cálcio pelo organismo.





No entanto, há ocorrências que exigem atendimento médico. Se a pessoa tem problemas na coluna e a intensidade da dor tem aumentado ou não há melhora com o uso dos analgésicos prescritos para o tratamento, é importante fazer contato com o médico responsável. A regra também vale para quem tem quadro de dor com histórico de febre.





No caso de quedas – principalmente entre idosos –, o atendimento médico também não pode ficar para depois da quarentena, visto que pode haver uma piora nos sintomas. Da mesma forma, dores extremas ou localizadas, associadas com febre e prostração, também merecem uma atenção especial.





Mas antes de ir para o pronto-atendimento, entre em contato com o médico para receber orientação por meios digitais ou por telefone, ou para agendar consultas em clínicas, onde circula um número bem menor de pessoas.





No mais, em breve, quando o período de quarentena acabar, todos vão precisar da coluna em bom estado, para dar continuidade à vida. Então, cuide-se e, desde já, retome hábitos saudáveis.