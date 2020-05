O perigo de morte

O Brasil se destaca negativamente, a cada dia, no noticiário relativo à pandemia causada pelo novo coronavírus. Sobretudo pela insistência de governantes em não respeitar as orientações das comunidades médica e científica no tocante à necessidade do isolamento social, até agora o único meio eficaz de combate ao vírus. Além de ter chegado a quase 8 mil mortes por causa da COVID-19, pesquisa mostra que o país ocupa o incômodo sétimo lugar na taxa de letalidade entre as 20 nações que apresentam os maiores índices de mortalidade devido à enfermidade.





Estudo baseado em dados do Centro Europeu para Prevenção de Controle de Doenças (ECDC) mostra que a tendência é de aumento expressivo no número de mortos nos próximos dias, o que pode colapsar o sistema de saúde onde ainda não há saturamento de leitos hospitalares para atendimento aos contaminados pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade no Brasil é de 7% – risco de um paciente com COVID-19 vir a morrer – entre os 20 países que concentram 86% dos casos registrados no planeta e 93% dos óbitos mundiais por causa da doença. Índice maior até que o dos Estados Unidos (6%), onde se contabilizam 33% de todas as mortes no globo.





O que preocupa os infectologistas é que na cidade chinesa de Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus, o índice de letalidade é de 2,3%. Os especialistas não descartam a possibilidade de o vírus ter sofrido mutações enquanto se espalhou pelo planeta, o que pode ter aumentado seu poder de destruição. O que chama a atenção é o alto risco de letalidade em países europeus, que ocupam os primeiros lugares no ranking: França (19%), Reino Unido (16%), Bélgica (16%), Itália (14%), Holanda (12%) e Espanha (11%). Em seguida vem o Brasil, com 7%.





A taxa de letalidade é bem diferente da de mortalidade. A primeira mede a chance de a pessoa com a enfermidade vir a morrer em função dela; a segunda mensura a possibilidade de uma pessoa sem a doença vir a contraí-la e, em seguida, falecer. Por exemplo: enquanto a mortalidade por raiva humana é próxima de zero, a sua letalidade é de 100%. Para a COVID-19, a letalidade varia de 1,5% a 11%, de acordo com cada região ou país.





O certo é que o avanço da pandemia surpreende até os mais céticos. Já provocou a morte de mais de 250 mil pessoas no mundo e de 7.921 no Brasil. A contaminação da população mundial ultrapassa 3 milhões em 207 nações, o que começa a assustar até os negacionistas, que teimam em não adotar o isolamento social como a única maneira disponível para combater esse poderoso inimigo invisível.