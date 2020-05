Troca de desaforos não dói

Da Academia Mineira de Letras

Jornalista

Foi um prejulgamento, inaceitável e inconcebível na doutrina e na praxe jurídica de qualquer país civilizado, a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no mandado de segurança impetrado por um partido politico com o objetivo de impedir a posse do advogado Sebastião Ramagem no comando da Polícia Federal (PF).



Prejulgamento, qualquer calouro de direito sabe, é julgar um fato sem antes investigar o seu conteúdo, sem analisar as provas apresentadas, sem respeitar o princípio do contraditório, ou seja, sem ouvir as partes envolvidas. Sem conhecer o que se está discutindo ou pleiteando, o julgador não tem a menor condição de dar sua sentença ou seu despacho.



Foi o que fez o ministro Moraes. Influenciado, talvez, pela antipatia ou rejeição à pessoa do presidente Jair Bolsonaro, aceitou e reiterou as acusações a ele feitas pelo impetrante do mandado e decidiu impedir a posse do advogado Sebastião Ramagem, nomeado pelo chefe do Poder Executivo, como lhe assegura a Constituição, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.



Moraes deu como verdadeira a suspeita levantada pelo partido que requereu a medida, de que o diretor nomeado por Bolsonaro, por ser amigo do presidente e de seus filhos, seria influenciado por eles, em suas atividades na PF. Deu como comprovada uma suposição, uma conjectura, uma hipótese.



Errou feio, extrapolou o que o senso comum, o direito processual, a doutrina jurídica indicam, recomendam, ensinam. Uma decisão precipitada, movida, certamente, pela má vontade com tudo o que o presidente da República faz e anuncia. Aliás, comportamento não condizente com a postura de um magistrado, que não é apenas de Alexandre de Moraes, mas também de outros integrantes daquela corte, quatro ou cinco. Bastante conhecidos, estão sempre em evidência negativa, o que lhes garante uma rejeição muitas vezes até violentas, agressivas, de manifestantes que chegam a pedir intervenção militar para cassar seus mandatos ou fechar o tribunal. Como já se anuncia uma para maio. Tudo acontece em meio ao silêncio ensurdedor dos demais ministros. Calados, não se sabe se apoiando ou não os que extrapolam os tais limites. Solidários, porém, sempre, quando um deles é atacado de forma mais contundente.

Surpreendido com a decisão de Moraes pouco antes de dar posse aos novos ministro da Justiça e advogado-geral da União, cerimônia em que Sebastião Ramagem também seria empossado na chefia da PF, o presidente Bolsonaro conseguiu se conter, percebendo-se em sua expressão fisionômica a irritação e a revolta. Mandou tornar a nomeação, já publicada, sem efeito. No dia seguinte, explodiu. Não poupou críticas duras ao ministro que impediu a posse, invadindo a independência do Executivo, jogando no lixo Montesquieu e sua tese dos três poderes soberanos do Estado. Disse tudo o que conseguiu guardar na revolta contida no dia anterior. Não conseguiu engolir o que considerou um desaforo que não se pode levar para casa. Se mais hábil fosse, não teria desancado o ministro com tamanha de ferocidade, pois a opinião pública já se manifestava a seu favor. Mas é o seu jeito de ser.



A mídia, sempre anti-Bolsonaro, mostrou o tempo todo a reação de ministros do STF e dos políticos que dele não gostam, criticando e condenando o que ele disse. Certamente, ele pode ter exagerado. Mas no despacho do mandado de segurança, o ministro também agrediu o presidente, levantando graves suspeitas contra ele e sua família por suposta quebra de respeito à independência de um órgão policial e outras mais. O que caracteriza agressão moral capaz de gerar processo criminal e até perda do cargo de ministro.



Enfim, este é o país em vivemos. Assolado por vírus, crise econômica e de falta de caráter, com suas instituições desacreditadas, Legislativo inoperante e Judiciário transformado em assembléia de politicagem medíocre.