Coragem e imparcialidade

Hoje o mundo comemora o Dia da Liberdade de Imprensa. Instituído pela Assembleia Geral da ONU em 1993, o evento reveste-se de importância excepcional neste ano de pandemia. O extraordinário dos acontecimentos levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a criar um neologismo. Chamou o fenômeno de infodemia. Trata-se da disseminação de informações inverídicas e perigosas. Elas vêm de fontes tanto públicas quanto privadas.





Mais do que notícias falsas, velhas conhecidas no universo da comunicação, as fake news ultrapassam limites e fronteiras. São notícias fraudulentas, capazes de comprometer pessoas, processos, estatísticas e decisões do Estado. Vicejam com desenvoltura em países ricos ou pobres, desenvolvidos ou em desenvolvimento. Impulsionadas pela internet, espalham-se com rapidez, manipulam fatos e distorcem resultados.





É conhecida a atuação da Cambridge Analytica, que, graças ao acesso a dados de 50 milhões de usuários do Facebook, ajudou Donald Trump a vencer as eleições de 2016, usando diferentes plataformas digitais. Com o novo coro- navírus mantém-se a regra e a sanha criminosa. Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde vem trabalhando com redes sociais como Facebook, Twitter, Pinterest e também com o Google para combater a disseminação de fake news sobre a doença.





Em momento crucial como este, em que o número de mortos no mundo ultrapassou 230 mil (sem levar em conta as subnotificações), impõe-se refletir sobre a importância da imprensa. A informação correta, isenta e imparcial é resultado de apuração séria e comprometida com a verdade. Feita por profissionais qualificados e guiados pela ética aprendida nos bancos das universidades, constitui trunfo dos grupos jornalísticos, que investem em tecnologia e recursos humanos para conquistar a confiança e o respeito do público. É com esses valores que constrói seu maior patrimônio – a credibilidade.





O compromisso com a verdade independe dos inquilinos do poder, que, não raro, combatem a imprensa livre. Esquecem que camuflar ou omitir os fatos é flerte com a ditadura. Democracia supõe o livre trânsito de informação responsá- vel e corajosa, baseada em fatos e dados apurados com isenção. Daí o tema escolhido para celebrar o Dia da Liberdade de Imprensa 2020 ser Jornalismo Imparcial e sem Medo.