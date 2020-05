A República e sua eterna crise institucional

Walber Gonçalves de Souza

Professor e escritor





Nos últimos meses, tenho tentado escrever menos sobre política, um tema de que gosto muito, bem como sei o tamanho da sua importância para a vida em sociedade. Todavia, na mesma proporção, falar de política tem sido motivo de angústia, pois parece que vivemos uma eterna política da depressão. Todos os dias, como uma avalanche, somos entupidos por notícias negativas.





Desde que me entendo por gente, e já faz um bom tempo, praticamente as notícias são sempre as mesmas, todo dia a mesma coisa, sempre aparece uma trapalhada de algum político. E de trapalhada em trapalhada mantemos o caos social que se manifesta na desigualdade social, na saúde precária, nos diplomas vazios de conhecimento, na fome, na miséria em que vivem milhões de brasileiros, e por que não dizer, no requinte de crueldade que se faz presente na morte lenta e gradual de tantos de nós, que nunca saberão de fato o que é viver com o mínimo de dignidade.





No Brasil, de modo particular, nossos trapalhões possuem torcida organizada, seja qual for a notícia. No mesmo instante, as redes sociais tornam-se uma torre de babel, aparecem os defensores, armados de argumentos até os dentes, e na mesma medida aqueles com as mãos repletas de pedras.





Só que nesse jogo muda-se de posição numa velocidade alucinante. O fato pode ser o mesmo, mas dependendo de quem o fez, o veremos como certo ou errado. Portanto, o que pouco interessa é o acontecido, mas sim quem o fez.





No meio dessa loucura ideológica, dessa desordem institucional, os argumentos parecem perder força, na verdade já não encontram mais espaços. A República agoniza e pelo que se percebe a regra do jogo é: quem será o próximo a conquistar o poder. Bem ao estilo Maquiavel, em que pouco importa o que se faz para conquistar e manter-se no poder.





Como já disse, desde que me entendo por gente, fala-se em crime do colarinho branco, em peculato, em corrupção, em caça aos marajás, em obras malfeitas, em descaso com o dinheiro público, em venda de sentença, em formação de quadrilha, em compra de voto, em vazamento de informações, enfim, são sempre as mesmas coisas, que simplesmente mostram a eterna crise institucional que se perpetua no Brasil.





Assim, as décadas vão passando e entre suspiros, que nos levam a acreditar que "agora vai", continuamos lidando com os mesmos problemas e assistindo inertes a tudo. Como diria Zé Geraldo, "tudo isso acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos"; e completo com as palavras do eterno Raul: "Com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar".





Isso é o Brasil, pelo visto não há espaço para quem quer fazer o que deve ser feito. Aqui o segredo é a bagunça, a sorte é que os bagunceiros conquistaram um monte de gente que vibra com os seus feitos e os defende com unhas e dentes. Enquanto isso, o povo que se lasque!