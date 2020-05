Entre a esperança e o desespero distópico

Gerson Leite de Moraes

Doutor em filosofia e professor do curso de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie





Foram meses de confinamento, as pessoas já não sabiam distinguir os dias da semana, pois a rotina brutal dos tempos sombrios havia embotado os sentimentos mais nobres.





Nos meses de aprisionamento forçado, tivemos a oportunidade de ver a força da invisibilidade e sentir o insensível; tivemos que nos reinventar para não ceder espaço à loucura; choramos e nos despedimos a distância; os caixões lacrados impediam um último adeus e ficávamos buscando na memória a última vez em que falamos, beijamos e abraçamos aquela pessoa querida, mas as imagens insistiam em se embaralhar na mente e sofríamos por não ter aproveitado mais a presença daquele ente querido, que agora era uma ausência doída.





Além das pessoas de bem, muitos amigos do mal sofreram as agruras promovidas pelo vírus. Muitos políticos canalhas morreram, alguns outros sobreviveram e tentaram ressignificar suas narrativas genocidas da época da pandemia; alguns religiosos foram desmascarados quando seus truques mágicos foram descobertos e atropelados pela brutalidade da doença, que não permitia ensaios fajutos de cura midiática.





Quando começaram os boatos de cura na internet, os jornalistas sérios apuraram e passaram a informação adiante, a usina de fake news do neopopulismo digital ficou sem saber o que fazer. Num primeiro momento, negaram, pois nunca negaram que são negacionistas inveterados de toda e qualquer verdade, depois tentaram capitalizar com a notícia atribuindo a cura aos insistentes esforços da claque de pseudointelectuais e à visão de águia do líder da seita dos lunáticos. Essa turba são os mesmos que saíam em carreatas em favor da doença nos momentos mais críticos da pandemia. Açulados pelo líder maior, obedeciam cegamente.





A vacina foi descoberta por um pesquisador do hemisfério sul, que sempre lutou contra cortes de verbas em sua área de atuação, que geralmente era classificada como desnecessária. Seu feito já era magnânimo por si só, mas ficou maior ainda quando ele permitiu a quebra da patente para que a vacina fosse usada em escala mundial. Os grandes mercenários do mundo corporativo não lhe perdoaram a ofensa e sua vida foi ceifada. Sua morte continua cercada de mistérios e evidências fortes que ninguém quer encarar. Fatos semelhantes, infelizmente, acompanham as mortes de muitos corajosos no Brasil.





Como a tecnologia nos trouxe até aqui, tanto para o bem quanto para o mal, não seria justo que ela não fosse uma protagonista no cenário de cura. Esta foi viabilizada por meio de um algoritmo personalizado que era, automaticamente, construído quando alguém acessava seu celular usando as digitais, o resultado era uma cura e uma imunização instantâneas. É claro que muitos religiosos se lembraram do Livro do Apocalipse e começaram a espalhar que o reinado da besta havia começado, mas, mesmo assim, diante da necessidade real, fizeram uso da cura digital.





No dia seguinte à divulgação e início das curas, as pessoas começaram a sair às ruas, o sol, as nuvens, as flores, os animais, enfim, tudo parecia mais bonito. As pessoas se cumprimentavam, se abraçavam e se beijavam como nunca antes se havia visto. Era um verdadeiro festival de fraternidade. A primavera havia chegado, a vida tinha voltado a sorrir, um mundo foi destruído pela pandemia, outro precisava ser construído e as coisas caminhavam bem, até que... Até que eu acordei e fiquei com um sentimento dúbio: de um lado, triste por não saber como a vida foi reconstruída; por outro, alegre porque este sonho me permitiu continuar crendo que há esperança em meio ao desespero e que a vitória de todos nós é uma questão de tempo. Toda distopia só pode ser vencida quando cultivamos novas utopias, e elas começam nos sonhos. Sonhem.