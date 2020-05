Pandemia: educar e se descobrir

Wania Clélia dos Reis Brito Paranaíba

Professora

Dizem que as mulheres são muitas em uma só. Venho, a cada dia, descobrindo em mim mais e mais faces de ser mulher, vejo que posso descobrir qualidades e tirar muitas alegrias delas. E assim tem sido desde que me coloquei como educadora.

Educar é um desafio, pois temos que penetrar em mundos diferentes, entender pessoas de todas as situações e estilos de vida, inseridas em um só grupo. Ao educar, estamos sempre mudando, evoluindo, atualizando, adaptando, personalizando, e nesse processo temos que combinar a rotina profissional e pessoal.



Porém, diante de desafios, como o isolamento social provocado pelo novo coronavírus, somos estimulados a crescer. Somos impulsionados a enfrentar mudanças. Nesse tempo de pandemia, nossa casa deixou de ser "apenas" nosso lar e passou a ser sala de aula para ensinar e aprender.



No início da quarentena, aulas on-line, gravar vídeos, microfone, webcâmera, plataformas interativas, entre outros, que para mim eram uma realidade distante, se tornaram, da noite para o dia, aliados importantes. Não posso dizer que não foi desafiador, mas educar é assim.



Encarei o desafio e me coloquei a aprender rapidamente como educar sem o contato físico. Como estar com tantos alunos e saber se estavam absorvendo o necessário. Trabalhei com as ferramentas novas e outras já bem conhecidas, como aplicativos de mensagens e e-mail e, dentro desse mundo novo, descobri o quanto essa realidade digital era importante. Coloquei casos práticos como testes e gravei as correções, para no outro encontro poder tirar dúvidas, e o retorno foi sensacional.



Pude acompanhar, mesmo que pela tela do computador, questões de alunos que estavam realmente interessados, que estavam "quebrando a cabeça", como escutei de uma aluna. Também pude acompanhar por avaliações o desenvolvimento entre um exercício e outro.



Percebi que conteúdos, hoje em dia, estão de fácil acesso aos alunos sim! O que precisamos é ensiná-los a usar. Como Albert Einstein já dizia: "Educar, verdadeiramente, não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar". E isso, devemos prezar nas aulas, presencialmente ou não.



O desafio de educar por plataformas digitais trouxe mais chances de oferecer aos alunos a oportunidade de aprender, mesmo em um mundo colapsando. O que era visto como ferramenta de distanciamento social se tornou um instrumento de união entre educadores, educandos e o futuro. E eu continuo a descobrir outras habilidades em mim.