Socorro e diálogo

O diálogo é sempre o melhor caminho para se encontrar a solução mais adequada para atender aos interesses das partes envolvidas em uma disputa, a exemplo da ajuda do Planalto aos estados e municípios, que vem se arrastando após a eclosão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Sem a ajuda federal, os demais entes federados não terão condições econômicas e financeiras para atravessar tempos tão turbulentos quanto os atuais. Diante disso, é promissor o acordo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegaram, ontem, para a liberação do socorro aos governadores e prefeitos, cujos cofres encontram-se totalmente vazios e não podem, como a União, imprimir dinheiro.

De acordo com a proposta da equipe econômica, estados e municípios serão beneficiados, diretamente, com R$ 60 bi- lhões pagos em quatro parcelas, sem qualquer intermediação. Antes, o governo ofereceu R$ 40 bilhões, cifra considerada pequena no Congresso. Os recursos sairão direto do Tesouro Nacional para os cofres das administrações estaduais e municipais, sendo R$ 10 bilhões para o enfrentamento à COVID-19 – R$ 7 bilhões para os caixas dos estados e do Distrito Federal e

R$ 3 bilhões para os municípios.



O socorro deve-se à queda do desempenho econômico em todo o país, o que vem refletindo nas receitas de todos as unidades federativas. A ideia é que os outros R$ 50 bilhões sejam distribuídos da seguinte forma: metade para estados e o Distrito Federal e a outra metade para os municípios.



Em troca da ajuda que pode chegar a R$ 130 bilhões – além do repasse direto de recursos haverá perdão temporário de dívidas e outros incentivos anunciados an- teriormente –, o governo conseguiu o compromisso de que os salários dos servidores públicos ficarão congelados por 18 meses. As exceções, no período da pandemia, ficam por conta dos profissionais diretamente ligados ao combate ao novo coronavírus, como médicos e enfermeiros. Os reajustes poderiam ser feitos através de gratificações temporárias. Outra categoria que deverá ser incluída na lista de exceções é a dos policiais.



Nos cálculos dos técnicos do Ministério da Economia, a suspensão dos aumentos salariais, por 18 meses, deve gerar uma economia de cerca de R$ 130 bilhões. A empresários, Paulo Guedes afirmou que esses recursos poderão ser aplicados em áreas críticas, como saúde e saneamento, no combate à COVID-19. No entanto, fica proibida sua utilização para outros fins, como aumento dos salários, principalmente em um ano eleitoral. A proposta, aceita pelo presidente do Senado, deverá ir a votação em plenário amanhã, o que é raro na Casa por ser sábado, e encaminhada à Câmara dos Deputados, que já tinha debatido e alterado uma outra proposição da equipe econômica. Agora, o que se espera é que o diálogo também prevaleça para a aprovação final do projeto, em prol de toda a população brasileira.