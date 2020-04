Os números preocupantes

O Brasil ultrapassou a China em número de óbitos causados pela COVID-19. Trata-se de informação que preocupa duplamente. Em primeiro lugar, pelas vidas perdidas. As mais de 5 mil anunciadas não traduzem a realidade. Sabe-se – fato reconhecido pelas autoridades – que se convive com a subnotificação. A dificuldade de aplicar testes compromete as estatísticas.





Em segundo lugar, pela imprudência. O país ignorou a lição das nações que primeiro enfrentaram a tragédia. A China, berço do novo coronavírus, partiu do zero. Sem conhecer o comportamento do vírus, recorreu ao ensaio e erro. Depois de falhas e acertos, ditou o protocolo. Isolamento, afastamento social e etiqueta de higiene mostraram eficácia no enfrentamento do contágio acelerado.





A Europa, que se tornou o epicentro da crise sanitária depois da Ásia, fez vistas grossas para a experiência. Pagou caro. Itália, Espanha, França e Reino Unido contam cadáveres até hoje. Entre as vítimas, encontra-se robusto percentual de profissionais da área da saúde. Só houve atenuação das cifras quando se adotaram as regras ditadas por Pequim e endossadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).





Donald Trump, à frente da maior potência do planeta, ironizou o poder avassalador do coronavírus. Governadores, diante da mortandade que se multiplicava, adotaram o protocolo correto. Nova York, a metrópole que nunca para, parou. População isolada, comércio fechado, diversões suspensas, circulação quase nula, a cidade protagoniza a curva descendente de mortes.





O Brasil seguia trilha madura no confronto da pandemia. Começou a tempo. Em março, passou a adotar as prescrições ditadas pela OMS. A evolução da curva mantinha ritmo administrável. Prevê-se que mais de 70% da população vá se contagiar. O desafio: evitar que haja concentração de enfermos no mesmo lugar ao mesmo tempo. O limite é a rede de saúde. A letalidade do vírus é relativamente baixa. Mas os casos que apresentam complexidade exigem abundância de meios escassos nos hospitais: UTIs e respiradores.





Com o passar dos dias, porém, antes de atingir o pico da pandemia, caiu a adesão dos brasileiros às medidas preventivas. Relaxa-se o isolamento, ignora-se a distância mínima entre as pessoas, negligencia-se o uso de máscaras. Daí a explosão de casos. Ninguém duvida da necessidade da volta da normalidade. Mas ela precisa ser feita responsável e gradualmente.