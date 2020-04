Saúde mental e trabalho na quarentena

Bárbara Nogueira

Diretora, board advisor e headhunter da Prime Talent,

empresa de busca e seleção de executivos





Em um período atípico e incerto como este que o mundo vive, por conta da pandemia do novo coronavírus, as pessoas nunca estiveram tão distantes fisicamente e, ao mesmo tempo, tão unidas, lutando pela mesma causa. Nesse cenário difícil, também é importante refletir e buscar entender o que pode ser feito para trabalhar o bem-estar e a saúde mental para passar por essa fase da melhor forma possível, sem prejuízos significativos no pós-crise. Afinal, deve-se estar preparado para o que vem pela frente, em especial as transformações no mercado de trabalho.





Por isso, devemos encontrar maneiras de amenizar o nível de ansiedade e angústia, que é elevado neste momento. A verdade é que ninguém está isento aos reflexos do isolamento social, mas é possível viver de forma mais saudável, procurando, inclusive, novos aprendizados com essa realidade atual. Cinco dicas podem ajudar a passar com mais tranquilidade pela quarentena e, no final, sair fortalecido e mais preparado para as mudanças.





A primeira delas é organizar uma rotina diária. Especialmente se você segue trabalhando em home office, o indicado é planejar bem o tempo dedicado ao campo profissional e ao pessoal. Estabeleça horários para os afazeres (acordar, se alimentar, trabalhar, atividades extras), buscando uma lógica que atenda às duas demandas. Procure se vestir com roupa confortável – não fique de pijama – e trabalhar em um ambiente que propicie maior produtividade. Isso significa evitar ficar em sofás ou na cama, o que pode prejudicar diretamente o desempenho.





Em segundo lugar, procure fazer algum tipo de atividade física, sem ultrapassar os seus limites. Pode ser pilates, yoga, exercício aeróbico, funcional, alongamentos e qualquer outra que consiga fazer em casa. Será muito positivo para a saúde mental e corporal, pois, quando se exercita o corpo, naturalmente a ansiedade e o estresse são amenizados. Além disso, fortalece articulações, ossos e músculos, reduz o cansaço, evita dores no corpo, melhora o humor, a qualidade do sono e a autoestima, entre outros benefícios. Tudo isso impacta na performance diária em todos os sentidos.





O terceiro ponto para se manter saudável nessa quarentena é alimentar-se bem ao longo do dia. O corpo precisa estar bem cuidado para ter um ótimo desempenho. A alimentação adequada é benéfica, tanto para o aspecto físico como mental, e aumenta a disposição para realizar as atividades diárias. Ainda melhora a circulação, combate depressão, estresse, ansiedade e insônia. O ideal é a ingestão diária de verduras, legumes, frutas. E, se possível, a consulta on-line com profissionais da área para uma melhor orientação. Esta pode ser uma boa hora para transformar os hábitos.





O momento também requer atenção às atividades que dão prazer. Talvez colocar em prática um projeto novo, iniciar um hobby ou até mesmo investir em autoconhecimento. Em tempos de isolamento social, grande parte dos profissionais está atendendo on-line, com oferta de meditação, terapia, coaching, grupos de estudos ou de leitura, aulas e cursos (música, línguas, artesanato, costura etc.). É uma oportunidade de desenvolver o autoconhecimento e os dons, além de reduzir angústias e medos.





A última dica é se aproximar das pessoas que você ama. O isolamento físico é necessário, mas não é por isso que temos que ficar afastados mentalmente de quem gostamos. A tecnologia ajuda diretamente a superar este momento. Então, por que não procurar maneiras de estar mais presente e de estreitar laços com as pessoas queridas? Todo tipo de atenção, carinho e amor que você puder dar e receber pode ajudar – e muito – a fazer com que este período seja mais leve. Diversos estudos comprovam que essas relações desempenham um papel importante e essencial para o bem-estar e a felicidade.





Portanto, para se ajudar e ajudar o outro nesse período, que é passageiro, é preciso cuidar fortemente da saúde física e mental, que estão totalmente conectadas. Dessa forma, estará pronto e preparado para o pós-crise. Sem dúvida, será uma nova etapa repleta de oportunidades.