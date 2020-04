A importância e as diferenças do teste rápido e do PCR para a COVID-19

Daniel Dias Ribeiro

Médico hematologista, patologista clínico e

um dos sócios do Laboratório São Paulo





Não é preciso dizer a fase complicada que estamos vivenciando com a COVID-19 em todo o mundo. Ainda sem a vacina para combater a doença, os testes para o diagnóstico do coronavírus se tornaram uma das principais medidas para evitar sua propagação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).





A implantação do isolamento vertical teria de ser feita em conjunto com uma realização ampliada dos testes. Se tivermos um volume expressivo de exames, podemos reduzir, gradualmente, o isolamento horizontal. Será possível identificar doentes e pessoas imunes e determinar quem deve ou não voltar às atividades diárias fora de casa. Se não soubermos quem tem a doença é temerário acabar com a quarentena.





Na minha opinião, as empresas do setor privado terão de tomar a iniciativa para testar a população. As companhias vão precisar realizar os exames para garantir que seus funcionários possam trabalhar em segurança e isolar apenas aqueles que tenham a doença. Infelizmente, o governo não terá recursos para realizar o teste em toda a população e os planos de saúde, geralmente, cobrem apenas os exames de quem está internado.





O padrão ouro para fazermos o diagnóstico, hoje, da COVID-19 é o exame de biologia molecular que utiliza a técnica de RT-PCR, mais conhecido como PCR. Esse teste consegue identificar o material genético do vírus, chamado de RNA, com a amostra da secreção nasal e da garganta do paciente. É uma coleta rápida e indolor. O PCR tem o resultado mais preciso quando a pessoa faz o teste logo que começa a ter os sintomas da doença, como febre, tosse e dor de garganta. Os primeiros sete dias são fundamentais para detectar com precisão a presença da COVID-19. A rapidez do resultado é importante para a pessoa saber se está contaminada e se deve ficar ou não em isolamento. O problema desse teste é que ele é caro (cerca de R$ 300), requer um laboratório especializado, equipamento complexo e uma equipe muito capacitada em biologia molecular.





O outro exame, que tem sido muito divulgado, é o "teste rápido", que é uma sorologia, com um custo mais baixo (R$ 150). O resultado é obtido em até 30 minutos com uma pequena amostra de sangue do paciente. Esse exame consegue saber com precisão se a pessoa tem o novo coronavírus ou se já é imune à doença. É um teste indicado a partir do oitavo dia do sintoma da COVID-19, porque ele mede a quantidade dos anticorpos IgM e IgG que o organismo produz quando entra em contato com o vírus. Só é possível saber se a pessoa tem ou teve o coronavírus se ela tem uma quantidade expressiva do anticorpo no sangue. As sorologias ainda estão sendo validadas e precisamos saber o quanto elas são boas para ajudar no diagnóstico da COVID-19.