Leitora se preocupa com notícias falsas

Aline Silva

Belo Horizonte

"Diariamente, vejo minha mãe, já idosa, lendo coisas absurdas em seu WhatsApp e acreditando totalmente nelas e as encaminhando para todos os seus contatos. Parece que é uma indústria, pois todos os dia criam vídeos, áudios e textos com mentiras e besteiras sobre a pandemia do novo coronavírus e compartilham para se espalhar pelo país. Quando será que as pessoas começarão a se informar por jornais sérios como o Estado de Minas? Preocupo-me com o que esse pessoal tem acreditado."