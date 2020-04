Elogio à decisão de tirar Mandetta

Ivan print

Itabira – MG





"Bolsonaro acertou em demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Não passa de um falastrão, conversa demais e não apresenta soluções, apenas copia as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Parece esses médicos formados por universidades de quinta categoria existentes por todo o país. Em relação ao panelaço, mostrado por emissoras de TV que querem derrubar o presidente da República, depois de ter acabado com a mamata de colocar dinheiro público nelas: são minoria e todos do PT, inconformados com a perda da eleição passada. Não adianta, ele vai cumprir o seu mandato."